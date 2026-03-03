Un fost jucător al "câinilor", mesaj tranşant după ce Dinamo a fost acuzată de "blat" cu Argeş! - Antena Sport

Gică Mihali (60 de ani) a reacţionat tranşant, după ce au fost anumite voci, mai ales prin comentariile de pe reţelele sociale, care au acuzat-o pe Dinamo că ar fi făcut “blat” cu FC Argeş pentru ca FCSB să joace în play-out.

Gică Mihali a infirmat categoric această variantă. Mihali, care a văzut meciul, a transmis ferm că nu se poate vorbi de aşa ceva. Dinamo a controlat categoric jocul în prima repriză, în care a avut şi o bară, prin Karamoko.

Gică Mihali, după acuzaţiile de “blat” la adresa lui Dinamo: “Nu cred asta niciodată”

Nu numai după aspectul jocului Mihali a concluzionat că nu se poate vorbi de un aranjament, ci şi pentru că nu se mai pot face “blaturi” în fotbalul de acum. Mihali a explicat că i se pare imposibil ca cineva să se ducă la jucători şi să le propună aşa ceva.

„Nu cred asta niciodată. Nu cred, pentru că mi-e imposibil să cred că poate să se ducă cineva astăzi la jucători, sau la unii jucători, să le spună că trebuie să piardă ca să nu intre FCSB-ul în play-off. Chiar dacă nu suporți FCSB-ul și ai o ură față de ei, nu cred că se poate întâmpla asta.

Nimeni nu și-ar asuma riscul ăsta să meargă să spună așa ceva jucătorilor. Nu cred asta. Eu cred că ei, dacă erau mult mai atenți, pentru că au presat în prima repriză, trebuia să joace, să își vadă interesul și să nu primească gol.