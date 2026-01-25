David Miculescu nu-și explică dezastrul de la FCSB, după umilința cu CFR Cluj: „Totul e împotriva noastră” - Antena Sport

David Miculescu a oferit prima reacție, după ce FCSB a fost învinsă de CFR Cluj, scor 1-4, în etapa a 23-a din Liga 1. Mijlocașul nu-și poate explica dezastrul de la formația campioană, care a suferit al treilea eșec la rând, în acest început de an.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

David Miculescu a reușit să deschidă scorul în minutul 3, însă Aliev și Korenica au întors scorul până la pauză. În repriza secundă, Cordea și Biliboc au punctat și ei pentru echipa lui Daniel Pancu, care a depășit campioana în clasament, fiind pe locul 9.

David Miculescu, la pământ după FCSB – CFR Cluj 1-4

David Miculescu a subliniat că FCSB a început bine confruntarea cu CFR Cluj, având chiar șansa să conducă cu 2-0, după ratarea uriașă a lui Mihai Toma. Cu toate acestea, campioana a încasat patru goluri, așa cum s-a întâmplat și cu Dinamo Zagreb, în meciul de la mijlocul săptămânii din Europa League.

În privința partidei cu Fenerbahce de joi, din Europa League, David Miculescu a transmis un mesaj clar. Mijlocașul speră ca FCSB să se impună în duelul cu turcii, fiind convins că diferențele dintre cele două echipe nu se vor vedea pe teren.

„Suntem foarte supărați, dezamăgiți. Am început bine meciul, am jucat foarte bine primele 20 de minute. După ne-au egalat, ne-au mai dat un gol. La pauză, vorbim să intrăm bine, dar după cinci minute pică un gol, e greu. Reușim să înscriem, jucăm bine primele minute, după luăm goluri care nu ar trebui luate, goluri simple.