“Sunt frustrați”. Victor Angelescu a venit cu replica după ce dinamoviştii au răbufnit din cauza arbitrajului

Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al celor de la Rapid, a venit cu o replică acidă pentru oamenii din tabăra lui Dinamo care au acuzat arbitrajul la finalul derby-ului pierdut din Giulești. Faza invocată de alb-roșii a fost cea de la golul al doilea marcat de gazde, când Petrila a înscris după ce Borza l-a împins pe Musi și a recuperat mingea.

Rapid a învins-o pe Dinamo în derby-ul primei etape din play-off-ul Ligii 1 cu scorul de 3-2, la capătul unei partide extrem de tensionate. Formația lui Zeljko Kopic a condus cu 1-0 și cu 2-1, însă giuleștenii au revenit de fiecare dată, iar Vulturar a marcat golul victoriei în minutul 85.

Victor Angelescu a sărit în apărarea lui Istvan Kovacs după derby

După fluierul final, mai multe voci din tabăra alb-roșie, inclusiv Andrei Nicolescu, au acuzat vehement arbitrajul lui Istvan Kovacs, cu precădere faza de la golul al doilea înscris de Rapid. Marius Avram și Adrian Porumboiu și-au expus și ei opinia, iar ambii au fost de acord că reușita giuleștenilor ar fi trebuit să fie anulată pentru un fault al lui Borza comis asupra lui Musi.

Cu toate acestea, Victor Angelescu, oficialul Rapidului, a ținut să apere prestația centralului din Carei și să pună reacțiile dinamoviștilor pe seama frustrării. În plus, președintele și acționarul minoritar al clubului de sub Podul Grant a invocat la rândul său faze unde a considerat că Istvan Kovacs nu a luat cea mai bună decizie.

“M-am uitat cât am putut la reluări. Nu pare nimic în neregulă, este un duel normal, bărbătesc. Mai mult nu știu ce să spun. Nu este nimic în neregulă. A fost un joc intens, iar Kovacs a avut faze la limită. Nu am văzut reluări la toate fazele. Mi s-a părut aproape de roșu la Armstrong, dar dacă Istvan nu a dat…