Alexandru Musi a făcut scandal după Rapid – Dinamo 3-2. “Trebuie să îmi rupă piciorul sau cum?”

Dan Roșu Publicat: 15 martie 2026, 8:41

Andrei Borza şi Alexandru Musi - Sport Pictures

Alexandru Musi a fost uimit de decizia luată de Istvan Kovacs şi cei din camera VAR de a valida golul marcat de Claudiu Petrila, prin care Rapid a egalat-o pe Dinamo, 2-2, în derby-ul câştigat ulterior de giuleşteni, cu 3-2.

Musi a fost împins clar de Borza, înainte ca Petrila să înscrie. Kovacs a dus iniţial fluierul la gură, dar a lăsat jocul liber. Marius Popa, arbitrul VAR, a considerat că nu este vorba de fault şi Kovacs nici nu a fost chemat la VAR.

“Un meci greu cu echipă bună, la ei acasă. Cred că la al doilea gol al lor, dacă nu dai fault la așa ceva, înseamnă că trebuie să-mi rupă piciorul sau cum?

E împingere cu două brațe, cum s-a văzut și pe cameră. Voi ce credeți? Fault clar, nu? Se vede, cu ambele mâini pe mine. Întrebați-l pe domnul arbitru. Nu vreau să comentez, dar aici a fost fault și urmează golul. Așa pierdem un meci și… Am înțeles că de la băieți voia să fluiere, după l-a scos.

A fost cu ambele mâini pe mine, m-a împins. Cum putem să ne uităm unul la altul? Știm că am făcut un meci bun, dar e 3-2 pentru ei.

Chiar nu știu. Nu vreau să comentez foarte multe. Este păcat. Am intrat pe teren foarte motivați. Eu zic că am făcut un joc bun. Am reușit să marcăm goluri și ne-am creat ocazii, dar din păcate fotbalul nu este așa plăcut cum pare și, prin greșeli, se pot pierde meciuri.

Contează echipa. Echipa a făcut un joc bun. Asta trebuie să luăm în calcul. Trebuie să rămânem umili, să muncim în continuare și meciurile și victoriile vor veni în play-off.

O să o scoatem la capăt și pe asta. Au fost echipe mari din Premier League și City care a avut căderi, a pierdut meciuri la rând. Trebuie să muncim și să fim la fel”, a spus Musi, la finalul meciului.

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
Observator
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
Poate prinde transferul carierei după sezonul de vis cu FC Argeș: “Se discută de milioane de euro!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Poate prinde transferul carierei după sezonul de vis cu FC Argeș: “Se discută de milioane de euro!”. Exclusiv
10:38

VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes
10:28

VideoCoșmar pentru Max Verstappen. Cvadruplul campion abandonează cursa din China cu 10 tururi îniante de final
10:05

Franţa a câştigat Turneul Celor 6 Naţiuni, după 48-46 cu Anglia
9:45

VIDEOLos Angeles Lakers – Denver Nuggets 127-125. “Thriller” decis în ultimele secunde de Luka Doncic
9:34

VideoStart nebun la Marele Premiu al Chinei! Lewis Hamilton i-a depăşit pe Antonelli şi Russell
9:34

VideoDezastru pentru McLaren în Marele Premiu din China. Lando Norris și Oscar Piastri nu au luat startul în cursă
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 3 FotoFemeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere” 4 Decizia radicală luată de Inter, imediat după scandalul nebun de la meciul cu Atalanta 5 VideoStartul cursei de sprint din MP al Chinei. Lewis Hamilton l-a depășit pe George Russell, în primul tur 6 Verdictul specialistului după golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid – Dinamo! “E fault clar”
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF