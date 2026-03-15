Alexandru Musi a făcut scandal după Rapid – Dinamo 3-2. “Trebuie să îmi rupă piciorul sau cum?”

Alexandru Musi a fost uimit de decizia luată de Istvan Kovacs şi cei din camera VAR de a valida golul marcat de Claudiu Petrila, prin care Rapid a egalat-o pe Dinamo, 2-2, în derby-ul câştigat ulterior de giuleşteni, cu 3-2.
Musi a fost împins clar de Borza, înainte ca Petrila să înscrie. Kovacs a dus iniţial fluierul la gură, dar a lăsat jocul liber. Marius Popa, arbitrul VAR, a considerat că nu este vorba de fault şi Kovacs nici nu a fost chemat la VAR.
Alexandru Musi a făcut scandal după Rapid – Dinamo 3-2
“Un meci greu cu echipă bună, la ei acasă. Cred că la al doilea gol al lor, dacă nu dai fault la așa ceva, înseamnă că trebuie să-mi rupă piciorul sau cum?
E împingere cu două brațe, cum s-a văzut și pe cameră. Voi ce credeți? Fault clar, nu? Se vede, cu ambele mâini pe mine. Întrebați-l pe domnul arbitru. Nu vreau să comentez, dar aici a fost fault și urmează golul. Așa pierdem un meci și… Am înțeles că de la băieți voia să fluiere, după l-a scos.
A fost cu ambele mâini pe mine, m-a împins. Cum putem să ne uităm unul la altul? Știm că am făcut un meci bun, dar e 3-2 pentru ei.
Chiar nu știu. Nu vreau să comentez foarte multe. Este păcat. Am intrat pe teren foarte motivați. Eu zic că am făcut un joc bun. Am reușit să marcăm goluri și ne-am creat ocazii, dar din păcate fotbalul nu este așa plăcut cum pare și, prin greșeli, se pot pierde meciuri.
Contează echipa. Echipa a făcut un joc bun. Asta trebuie să luăm în calcul. Trebuie să rămânem umili, să muncim în continuare și meciurile și victoriile vor veni în play-off.
O să o scoatem la capăt și pe asta. Au fost echipe mari din Premier League și City care a avut căderi, a pierdut meciuri la rând. Trebuie să muncim și să fim la fel”, a spus Musi, la finalul meciului.
- “Sunt frustrați”. Victor Angelescu a venit cu replica după ce dinamoviştii au răbufnit din cauza arbitrajului
- Paşcanu s-a amuzat pe seama dinamoviştilor, după scandalul din Rapid – Dinamo 3-2: “Să o ia ca bărbații!”
- Zeljko Kopic, stupefiat de arbitraj, după eșecul cu Rapid: „Nu am văzut respectul față de Dinamo”
- Adrian Porumboiu l-a făcut praf pe Istvan Kovacs, după Rapid – Dinamo 3-2: “Ruşinos! Numai dacă eşti beat nu dai fault”
- Costel Gâlcă, reținut după succesul spectaculos cu Dinamo: „Trebuie să primeze atitudinea. Mai avem 9 meciuri”