Alexandru Musi a făcut scandal după Rapid – Dinamo 3-2. “Trebuie să îmi rupă piciorul sau cum?”

Alexandru Musi a fost uimit de decizia luată de Istvan Kovacs şi cei din camera VAR de a valida golul marcat de Claudiu Petrila, prin care Rapid a egalat-o pe Dinamo, 2-2, în derby-ul câştigat ulterior de giuleşteni, cu 3-2.

Musi a fost împins clar de Borza, înainte ca Petrila să înscrie. Kovacs a dus iniţial fluierul la gură, dar a lăsat jocul liber. Marius Popa, arbitrul VAR, a considerat că nu este vorba de fault şi Kovacs nici nu a fost chemat la VAR.

Alexandru Musi a făcut scandal după Rapid – Dinamo 3-2

“Un meci greu cu echipă bună, la ei acasă. Cred că la al doilea gol al lor, dacă nu dai fault la așa ceva, înseamnă că trebuie să-mi rupă piciorul sau cum?

E împingere cu două brațe, cum s-a văzut și pe cameră. Voi ce credeți? Fault clar, nu? Se vede, cu ambele mâini pe mine. Întrebați-l pe domnul arbitru. Nu vreau să comentez, dar aici a fost fault și urmează golul. Așa pierdem un meci și… Am înțeles că de la băieți voia să fluiere, după l-a scos.

A fost cu ambele mâini pe mine, m-a împins. Cum putem să ne uităm unul la altul? Știm că am făcut un meci bun, dar e 3-2 pentru ei.