Home | Fotbal | Liga 1 | Paşcanu s-a amuzat pe seama dinamoviştilor, după scandalul din Rapid – Dinamo 3-2: “Să o ia ca bărbații!”

Dan Roșu Publicat: 15 martie 2026, 7:52

Comentarii
Rapid -Dinamo 3-2 - Sport Pictures

Alex Paşcanu (27 de ani) a comentat faza golului 2 marcat de Claudiu Petrila în derby-ul Rapid – Dinamo 3-2, venit după un fault făcut de Borza asupra lui Musi.

Fundaşul giuleştenilor le-a cerut dinamoviştilor să nu se mai plângă de arbitraj şi să îşi vadă de joc. Paşcanu susţine că la reuşita de 2-1 a lui Cîrjan a existat un henţ pe care Istvan Kovacs nu l-a văzut.

”Nu știu de ce să reclame arbitrajul? La golul doi? Și ei la golul doi au făcut henț la mijlocul terenului. Arbitrajul a fost unul bun. Eu i-aș sfătui să o ia ca bărbații, nu să dea în arbitraje.

Și noi am avut de-a lungul sezonului, dar am luat-o ca pe o învățătură de minte. Degeaba stai să te plângi. Stăm acum să analizăm fiecare meci în parte. Eu am crescut în Anglia și după fiecare meci era Lineker la o emisiune și am învățat multe lucruri de acolo.

Învățam de acolo multe lucruri. Ar fi mai bine să lăsăm deoparte arbitrajul. Cred că ar trebui să stăm mai focusați pe faza tactică. Să vorbim de golul Petrila, de ce să vorbim de faza de dinainte. Stăm și analizăm faulturile.

Parcă la fiecare victorie am luat titlu și la înfrângere am retrogradat. Trebuie să ne pregătim de meciul cu CFR, că au 100 de victorii la rând. Toate echipele au șansele lor. La Rapid e presiune mereu. Victoria asta trebuie să ne dea un boost”, a spus Alex Pașcanu, după Rapid – Dinamo.

Verdictul specialistului după golul marcat de Claudiu Petrila

Marius Avram a analizat cea mai controversată fază a derby-ului dintre Rapid şi Dinamo, câştigat de giuleşteni cu 3-2. În urma acestui succes, echipa lui Costel Gâlcă a revenit pe primul loc în Liga 1.

“Trebuie să spunem că este vorba despre un fault al jucătorului de la Rapid. Cu ambele braţe îşi împinge adversarul care are şi mingea în faţă. Impactul direct asupra fazei e evident. Istvan Kovacs era foarte aproape. Posibil să fi existat un dialog cu cei din camera VAR, dar cred că este o fază evidentă la care cei din camera VAR ar fi trebuit să îl cheme să o revadă.

Oriunde pe teren această fază este judecată cu fault. Sunt mai multe elemente. Îl împinge cu ambele braţe, îl dezechilibrează şi îl trânteşte la pământ şi are un impact direct asupra fazei”, a declarat Marius Avram, la digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


