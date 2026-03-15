Paşcanu s-a amuzat pe seama dinamoviştilor, după scandalul din Rapid – Dinamo 3-2: “Să o ia ca bărbații!”

Alex Paşcanu (27 de ani) a comentat faza golului 2 marcat de Claudiu Petrila în derby-ul Rapid – Dinamo 3-2, venit după un fault făcut de Borza asupra lui Musi.

Fundaşul giuleştenilor le-a cerut dinamoviştilor să nu se mai plângă de arbitraj şi să îşi vadă de joc. Paşcanu susţine că la reuşita de 2-1 a lui Cîrjan a existat un henţ pe care Istvan Kovacs nu l-a văzut.

Paşcanu s-a amuzat pe seama dinamoviştilor, după scandalul din Rapid – Dinamo 3-2

”Nu știu de ce să reclame arbitrajul? La golul doi? Și ei la golul doi au făcut henț la mijlocul terenului. Arbitrajul a fost unul bun. Eu i-aș sfătui să o ia ca bărbații, nu să dea în arbitraje.

Și noi am avut de-a lungul sezonului, dar am luat-o ca pe o învățătură de minte. Degeaba stai să te plângi. Stăm acum să analizăm fiecare meci în parte. Eu am crescut în Anglia și după fiecare meci era Lineker la o emisiune și am învățat multe lucruri de acolo.

Învățam de acolo multe lucruri. Ar fi mai bine să lăsăm deoparte arbitrajul. Cred că ar trebui să stăm mai focusați pe faza tactică. Să vorbim de golul Petrila, de ce să vorbim de faza de dinainte. Stăm și analizăm faulturile.