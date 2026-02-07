Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Denis Alibec și colegii de la Farul, băgați în ședință. Imagini după eșecul la ultima fază cu Unirea Slobozia - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Denis Alibec și colegii de la Farul, băgați în ședință. Imagini după eșecul la ultima fază cu Unirea Slobozia
Foto

Denis Alibec și colegii de la Farul, băgați în ședință. Imagini după eșecul la ultima fază cu Unirea Slobozia

Andrei Nicolae Publicat: 7 februarie 2026, 15:31

Comentarii
Denis Alibec și colegii de la Farul, băgați în ședință. Imagini după eșecul la ultima fază cu Unirea Slobozia
galerie foto Galerie (5)

Denis Alibec și colegii de la Farul, față în față cu galeria / Colaj Antena Sport

Jucătorii Farului au fost băgați în ședință de suporterii lor după ce au fost învinși la ultima fază de Unirea Slobozia. Denis Alibec și Ionuț Larie au fost cei care au discutat cu fanii după eșecul care le-a “dinamitat” șansele la play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Farul a fost învinsă în minutul 90+3 de Unirea Slobozia cu scorul de 2-1, la capătul unui meci pe care ialomițenii îl puteau tranșa de mai demult. Formația preluată recent de Claudiu Niculescu a nimerit de două ori bara, însă Jayson Papeau a reușit să dea până la urmă lovitura la ultima fază grație unei mingi trimise cu capul în plasa lui Buzbuchi.

“Marinarii”, băgați în ședință

După meciul care a scăzut drastic șansele constănțenilor la play-off, jucătorii s-au dus la galerie și au fost nevoiți să dea socoteală fanilor. Denis Alibec, jucătorul revenit la Farul de la FCSB în iarnă, plus căpitanul Ionuț Larie, au vorbit cu suporterii.

În timp ce pe fundal gazdele jubilau și scandau “Unirea, Unirea“, echipa lui Zicu era în ședință cu galeria, care la finalul discuției și-a aplaudat jucătorii. Deși situația de la gard nu a fost una extrem de tensionată, Farul mai are șanse infime să prindă play-off-ul din acest punct.

În acest moment, constănțenii au rămas la cinci puncte de play-off, însă toate echipele care se luptă pentru play-off mai au de jucat în această etapă.

Reclamă
Reclamă
Denis Alibec și colegii de la Farul, băgați în ședință de suporteri după ce au pierdut la ultima fază cu Unirea Slobozia / Antena Sport
Denis Alibec și colegii de la Farul, băgați în ședință de suporteri după ce au pierdut la ultima fază cu Unirea Slobozia / Antena Sport
Denis Alibec și colegii de la Farul, băgați în ședință de suporteri după ce au pierdut la ultima fază cu Unirea Slobozia / Antena Sport
Denis Alibec și colegii de la Farul, băgați în ședință de suporteri după ce au pierdut la ultima fază cu Unirea Slobozia / Antena Sport
+(5)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reuşesc FCSB şi CFR Cluj să prindă in extremis play-off-ul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să trimită bani
Observator
Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să trimită bani
„Era să mă înec de cel puțin 20 de ori”. Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Dumitru Dragomir. Exclusiv
Fanatik.ro
„Era să mă înec de cel puțin 20 de ori”. Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Dumitru Dragomir. Exclusiv
17:23
Estrela Amadora – Santa Clara, 17:30, LIVE VIDEO. Echipa lui Ianis Stoica are mare nevoie de puncte. Românul, pe bancă
17:19
EXCLUSIVEduard Crăciun, prima reacţie după întâlnirea cu Snoop Dogg la Jocurile Olimpice de iarnă: “M-a prins pe picior greşit”
17:10
LIVE VIDEOBernadette Szocs – Charlotte Lutz se joacă ACUM. Românca luptă pentru semifinalele Europe Top 16 Cup
16:55
Cătălin Cîrjan a semnat un nou contract cu Dinamo: „Sunt lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani”
16:38
Neluțu Varga, prima reacție după ce și-ar fi „amanetat” jucătorii de la CFR Cluj: „Aparține trecutului”
16:34
Nota primită de Radu Drăguşin în Manchester United – Tottenham 2-0. A jucat o oră, după eliminarea lui Romero
Vezi toate știrile
1 Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt 2 UPDATECel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia 3 Transferul e oficial! Cu ce echipă a semnat Alex Băluţă 4 Cu ce jucător se pregăteşte FCSB să semneze. Meme Stoica îi pune contractul pe masă: “Cred că mai poate” 5 Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile” 6 E oficial. Cu ce echipă a semnat Alexandru Tudorie
Citește și