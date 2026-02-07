Denis Alibec și colegii de la Farul, băgați în ședință. Imagini după eșecul la ultima fază cu Unirea Slobozia - Antena Sport

Jucătorii Farului au fost băgați în ședință de suporterii lor după ce au fost învinși la ultima fază de Unirea Slobozia. Denis Alibec și Ionuț Larie au fost cei care au discutat cu fanii după eșecul care le-a “dinamitat” șansele la play-off.

Farul a fost învinsă în minutul 90+3 de Unirea Slobozia cu scorul de 2-1, la capătul unui meci pe care ialomițenii îl puteau tranșa de mai demult. Formația preluată recent de Claudiu Niculescu a nimerit de două ori bara, însă Jayson Papeau a reușit să dea până la urmă lovitura la ultima fază grație unei mingi trimise cu capul în plasa lui Buzbuchi.

“Marinarii”, băgați în ședință

După meciul care a scăzut drastic șansele constănțenilor la play-off, jucătorii s-au dus la galerie și au fost nevoiți să dea socoteală fanilor. Denis Alibec, jucătorul revenit la Farul de la FCSB în iarnă, plus căpitanul Ionuț Larie, au vorbit cu suporterii.

În timp ce pe fundal gazdele jubilau și scandau “Unirea, Unirea“, echipa lui Zicu era în ședință cu galeria, care la finalul discuției și-a aplaudat jucătorii. Deși situația de la gard nu a fost una extrem de tensionată, Farul mai are șanse infime să prindă play-off-ul din acest punct.

În acest moment, constănțenii au rămas la cinci puncte de play-off, însă toate echipele care se luptă pentru play-off mai au de jucat în această etapă.