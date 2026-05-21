Universitatea Craiova se pregătește de Champions League! Stadionul ”Ion Oblemenco” a intrat în renovare

Daniel Işvanca Publicat: 21 mai 2026, 18:42

Universitatea Craiova / Sportpictures

Universitatea Craiova a avut un sezon de vis pe plan intern, reușind să cucerească atât titlul, cât și Cupa României. Formația antrenată de Filipe Coelho va fi prezentă în primul tur preliminar al UEFA Champions League, acolo unde va fi cap de serie.

Primăria din oraș pregătește deja cele mai bune condiții pentru prima dispută din cadrul celei mai tari competiții inter-cluburi, iar arena ”Ion Oblemenco” a intrat în renovare.

”Ion Oblemenco” se pregătește de Champions League

Universitatea Craiova va fi cap de serie la tragere la sorți pentru primul tur preliminar al UEFA Champions League, iar autoritățile locale vor să se asigure că elevii lui Filipe Coelho vor avea cele mai bune condiții la meciul de pe teren propriu.

Concret, după sărbătoarea de duminică, atunci când oltenii au sărbătorit eventul cucerit sezonul acesta, au început lucrările de întreținere la arena din Bănie.

Suprafața de joc va fi înlocuită în totalitate și vor fi înlocuite și sistemele tehnice care țin de întreținerea suprafeței de joc, astfel încât stadionul să fie pregătit la cele mai bune standarde pentru noul sezon.

