Unirea Slobozia - Farul 0-0. Constănțenii, ultima șansă la play-off. Debut pentru Niculescu - Antena Sport

Rezerve: R. Munteanu – C. Gheorghe, Șt. Duțu, Gustavo Marins, Cr. Ganea, Banu, Ramalho, Grigoryan, Doicaru, I. Cojocaru, Markovic, Vojtus

Antrenor: Ianis Zicu

Gazdele vin la meciul contra Farului după ce au adunat patru eșecuri consecutive, fără să reușească până acum să scoată vreun punct în anul 2026. În ultima etapă, echipa galben-albastră a pierdut cu Petrolul, eșec care le-a tranșat lui Prepeliță și Vlădoiu soarta pe banca echipei, în locul lor fiind adus Claudiu Niculescu, cel care va debuta azi.

De cealaltă parte, Farul nu a putut să profite runda trecută de elanul primit după victoria cu Universitatea Craiova și au pierdut dramatic cu Dinamo. Constănțenii au condus în două rânduri, însă au suferit un eșec cu scorul de 3-2, golul decisiv fiind marcat în minutul 89.

Unirea Slobozia se află acum pe locul 14, cu 21 de puncte, la patru distanță de ieșirea din zona “roșie”, unde se regăsesc cele două poziții care trimit la baraj și celelalte două care duc direct în Liga 2.

Farul e pe locul 11, cu 34 de puncte, la cinci de play-off, astfel că o victorie este vitală pentru Ianis Zicu dacă vrea să se mai lupte pe final de sezon regular pentru o poziție în Top 6.

În partida tur, cele două echipe au remizat la Ovidiu, scor 1-1, după un meci în care au marcat Bogdan Țîru și Eduard Florescu.

Echipele probabile la Unirea Slobozia – Farul

UNIREA SLOBOZIA (4-3-3): Rusu – Dorobanțu, Antoche, Safronov, Șerbănică – Al. Albu, Lungu, V. Pop – Bărbuț, Said, Papeau

Antrenor: Claudiu Niculescu

FARUL (4-3-3): Buzbuchi – Maftei, Larie, Gustavo Marins, Pellegrini – Dican, Vînă, Radaslavescu – Grigoryan, Alibec, Ișfan

Antrenor: Ianis Zicu