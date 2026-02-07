Unirea Slobozia - Farul 0-0. Constănțenii, ultima șansă la play-off. Debut pentru Niculescu - Antena Sport

Unirea Slobozia și Farul Constanța se întâlnesc în această după-amiază în primul meci al zilei de sâmbătă, în etapa cu numărul 26 din Liga 1. Echipa lui Ianis Zicu are nevoie de victorie pentru a rămâne în lupta pentru play-off, în timp ce ialomițenii vor și ei să strângă puncte pentru bătălia privind evitarea retrogradării pe care o vor duce în play-out.
Meciul de pe Stadionul “1 Mai”, se va disputa de la ora 13:00 și va fi transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Unirea Slobozia – Farul 0-0 LIVE SCORE
Update: A început meciul de pe Stadionul “1 Mai”.
Update 12:20: Echipele de start:
UNIREA SLOBOZIA (4-2-3-1): D. Rusu (cpt.) – Dorobanțu, I. Dinu, Orozco, Șerbănică – Al. Albu, Lungu – Bărbuț, Papeau, Ponde – Guy Dahan
Rezerve: R. Popa – Ibrian, Safronov, Garutti, C. Toma, Tsoungui, Lemnaru, Vl. Pop, Dragu, Vlăsceanu, Dulcea, Said
Antrenor: Claudiu Niculescu
FARUL (4-2-3-1): Buzbuchi – D. Maftei, Larie (cpt.), Țîru, Pellegrini – Vînă, Dican – Ișfan, Radaslavescu, Tănasă – Alibec
Rezerve: R. Munteanu – C. Gheorghe, Șt. Duțu, Gustavo Marins, Cr. Ganea, Banu, Ramalho, Grigoryan, Doicaru, I. Cojocaru, Markovic, Vojtus
Antrenor: Ianis Zicu
Gazdele vin la meciul contra Farului după ce au adunat patru eșecuri consecutive, fără să reușească până acum să scoată vreun punct în anul 2026. În ultima etapă, echipa galben-albastră a pierdut cu Petrolul, eșec care le-a tranșat lui Prepeliță și Vlădoiu soarta pe banca echipei, în locul lor fiind adus Claudiu Niculescu, cel care va debuta azi.
De cealaltă parte, Farul nu a putut să profite runda trecută de elanul primit după victoria cu Universitatea Craiova și au pierdut dramatic cu Dinamo. Constănțenii au condus în două rânduri, însă au suferit un eșec cu scorul de 3-2, golul decisiv fiind marcat în minutul 89.
Unirea Slobozia se află acum pe locul 14, cu 21 de puncte, la patru distanță de ieșirea din zona “roșie”, unde se regăsesc cele două poziții care trimit la baraj și celelalte două care duc direct în Liga 2.
Farul e pe locul 11, cu 34 de puncte, la cinci de play-off, astfel că o victorie este vitală pentru Ianis Zicu dacă vrea să se mai lupte pe final de sezon regular pentru o poziție în Top 6.
În partida tur, cele două echipe au remizat la Ovidiu, scor 1-1, după un meci în care au marcat Bogdan Țîru și Eduard Florescu.
Echipele probabile la Unirea Slobozia – Farul
UNIREA SLOBOZIA (4-3-3): Rusu – Dorobanțu, Antoche, Safronov, Șerbănică – Al. Albu, Lungu, V. Pop – Bărbuț, Said, Papeau
Antrenor: Claudiu Niculescu
FARUL (4-3-3): Buzbuchi – Maftei, Larie, Gustavo Marins, Pellegrini – Dican, Vînă, Radaslavescu – Grigoryan, Alibec, Ișfan
Antrenor: Ianis Zicu
- Universitatea Craiova, atac “cu talpa” la Adrian Mititelu: “Cetățeanul cu peste 500 de procese pierdute”
- CFR Cluj – U Cluj, 20:00, LIVE TEXT. Derby-ul Clujului are o importanţă crucială pentru play-off!
- “Iese şi ea din cărţi” Gigi Becali, verdict surprinzător în privinţa luptei pentru play-off
- Gigi Becali, reacţie dură după ce Valeriu Iftime a fost acuzat că a făcut “blat” cu FCSB!
- Rapid, amendată după “Primvs Derby”! Suma pe care trebuie să o plătească giuleştenii