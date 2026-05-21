Unirea Slobozia, despărțire de Claudiu Niculescu! Anunțul făcut, la câteva zile după retrogradare

Instalat la începutul lunii februarie pe banca celor de la Unirea Slobozia, Claudiu Niculescu nu a reușit să producă minunea și să salveze echipa de la retrogradare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La câteva zile după ce ialomițenii au pierdut pe teren propriu contra celor de la UTA Arad, clubul a anunțat despărțirea de tehnicianul în vârstă de 49 de ani.

Claudiu Niculescu, OUT de la Unirea Slobozia

Claudiu Niculescu și-a terminat contractul la Unirea Slobozia, iar antrenorul român a simțit că are nevoie de o pauză, după ce a ratat obiectivul și echipa a retrogradat.

La o zi după anunțul făcut de Ilie Lemnaru, a venit și comunicatul oficial al clubului care a pierdut pe teren propriu cu UTA în ultima etapă a sezonului.

„Mulțumim, Claudiu Niculescu! Unirea Slobozia anunță despărțirea de antrenorul principal Claudiu Niculescu. Clubul nostru îi mulțumește acestuia pentru toată munca depusă și îi dorește mult succes în următoarele provocări!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.