Prima apariţie a lui Elias Charalambous, după ce a refuzat-o pe FCSB: “Am ridicat nivelul”

Elias Charalambous (45 de ani) a avut prima apariţie publică după ce a refuzat-o pe FCSB. Cipriotul era prima opţiune a roş-albaştrilor, dar nu a acceptat să revină atât de repede la FCSB.

Gigi Becali (67 de ani) s-a reorientat şi l-a pus antrenor principal pe Marius Baciu (51 de ani), care are şi el licenţă Pro.

“Există suficiente talente în Cipru și sper să-i vedem imediat în prima ligă. Este ceva de care avem nevoie pentru a obține rezultatele corespunzătoare.

Ceea ce trebuie să îmbunătățim în Cipru este mentalitatea. De asemenea, noi, antrenorii și cei mai experimentați în domeniul fotbalului, ar trebui să ghidăm talentele existente în această schimbare.

Am ridicat nivelul antrenoratului în ultimii ani, iar școala de antrenori a contribuit și ea la acest lucru. Sper ca în anii următori să vedem mai mulți ciprioți antrenând în prima divizie”, a declarat Elias Charalambous în presa din Cipru.