Home | Fotbal | Fotbal extern | Prima apariţie a lui Elias Charalambous, după ce a refuzat-o pe FCSB: “Am ridicat nivelul”

Prima apariţie a lui Elias Charalambous, după ce a refuzat-o pe FCSB: “Am ridicat nivelul”

Bogdan Stănescu Publicat: 21 mai 2026, 19:25

Comentarii
Prima apariţie a lui Elias Charalambous, după ce a refuzat-o pe FCSB: Am ridicat nivelul

Elias Charalambous, într-un interviu pentru presa cipriotă / captura video kerkida.net

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Elias Charalambous (45 de ani) a avut prima apariţie publică după ce a refuzat-o pe FCSB. Cipriotul era prima opţiune a roş-albaştrilor, dar nu a acceptat să revină atât de repede la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali (67 de ani) s-a reorientat şi l-a pus antrenor principal pe Marius Baciu (51 de ani), care are şi el licenţă Pro.

Prima apariţie a lui Elias Charalambous după ce a refuzat-o pe FCSB!

“Există suficiente talente în Cipru și sper să-i vedem imediat în prima ligă. Este ceva de care avem nevoie pentru a obține rezultatele corespunzătoare.

Ceea ce trebuie să îmbunătățim în Cipru este mentalitatea. De asemenea, noi, antrenorii și cei mai experimentați în domeniul fotbalului, ar trebui să ghidăm talentele existente în această schimbare.

Am ridicat nivelul antrenoratului în ultimii ani, iar școala de antrenori a contribuit și ea la acest lucru. Sper ca în anii următori să vedem mai mulți ciprioți antrenând în prima divizie”, a declarat Elias Charalambous în presa din Cipru.

Reclamă
Reclamă

Charalambous, care a cucerit două titluri de campion al României cu FCSB, ar putea semna cu o echipă din Cipru, în condiţiile în care e liber de contract. Gigi Becali confirma şi el că Elias Charalambous avea o ofertă, dar spera să îl convingă să revină, cel puţin pentru meciul sau meciurile de baraj.

În cele din urmă Becali s-a înţeles cu Baciu, iar acesta a semnat un contract pe un an cu FCSB.

Ce trebuie să faci dacă rămâi blocat în lift. Câteva secunde fac diferenţa între viaţă şi moarteCe trebuie să faci dacă rămâi blocat în lift. Câteva secunde fac diferenţa între viaţă şi moarte
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor
Observator
Băiatul de 14 ani din Timiş care a căzut cu trotineta este în moarte cerebrală. Mătuşa cere interzicerea lor
Cele două nume de pe lista Rapidului! Când decide Dan Șucu noul antrenor din Giulești. Exclusiv
Fanatik.ro
Cele două nume de pe lista Rapidului! Când decide Dan Șucu noul antrenor din Giulești. Exclusiv
20:16

Concurență pentru Daniel Pancu la Rapid! Numele surpriză aflat pe lista lui Dan Șucu
20:07

Gigi Becali i-a răspuns lui Valeriu Iftime înaintea barajului dintre FCSB şi Botoşani: “Câtă şampanie ai băut?”
20:06

Gigi Becali l-a desființat pe Octavian Popescu, după ce l-a ironizat pe Gică Hagi: „Prostie! E grav”
19:45

VIDEOCanada – Norvegia 6-5. Spectacol total la Campionatul Mondial de hochei
19:41

Unirea Slobozia, despărțire de Claudiu Niculescu! Anunțul făcut, la câteva zile după retrogradare
19:21

Jose Mourinho a pregătit deja primul transfer la Real Madrid! Joacă de 8 ani în Premier League
Vezi toate știrile
1 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 2 Dinamo a făcut un transfer de la FC Argeș. Mutare surpriză 3 Presa din Rusia anunță cine îl înlocuiește pe Răzvan Lucescu la PAOK 4 LPF a decis când se joacă Dinamo – FCSB / Botoșani, finala barajului pentru Conference League 5 Decizia luată de Florinel Coman în privinţa întoarcerii la FCSB! 6 Universitatea Craiova a ofertat un jucător de la U Cluj înainte de finala pentru campionat
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”