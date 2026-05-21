Gigi Becali l-a desființat pe Octavian Popescu, după ce l-a ironizat pe Gică Hagi: „Prostie! E grav”

Octavian Popescu a ieșit iarăși în evidență într-un mod negativ, atunci când a decis să ironizeze alegerile făcute de selecționerul Gică Hagi. Postarea făcută de acesta pe social media a fost imediat remarcată și comentată.

Gigi Becali nu l-a iertat pe fotbalistul celor de la FCSB și a avut un discurs dur la adresa jucătorului evaluat de Transfermarkt la 600.000 de euro.

Gigi Becali nu a fost de acord cu gestul făcut de Octavian Popescu, asta după ce fotbalistul celor de la FCSB l-a ironizat indirect pe selecționerul Gică Hagi. Patronul roș-albaștrilor l-a criticat aspru pe jucătorul său.

„Ar face bine să joace fotbal, nu să râdă de alții. Nu e în măsură să poată râde. N-a ajuns niciodată la nivelul să râdă de alți fotbaliști. Nu i-o luați în nume de rău. Nu a făcut-o din răutate, a făcut-o din prostie. Cum să faci așa ceva? Niciodată nu ai fost acolo! Cum?

Dacă avea 30-50 de selecții, avea nu știu câte goluri, ai calificat… Dar cum să râzi tu de alții? Are impresii despre el și asta e grav! În ultimul timp s-a mișcat mai bine, dar una e să te miști din talent, alta e să arăți putere”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.