Gigi Becali i-a răspuns lui Valeriu Iftime înaintea barajului dintre FCSB şi Botoşani: “Câtă şampanie ai băut?”

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), a avut o reacţie caracteristică, după ce Valeriu Iftime (65 de ani) l-a criticat fiindcă se implică în treaba antrenorului.

Becali a oferit aceeaşi declaraţie ca în trecut, legată de presupusul consum de şampanie al lui Iftime. Patronul Botoşaniului i-a numit, recent, “lăutari” pe jucătorii lui Becali, explicând că aceştia joacă “după ureche”.

“Întrebaţi-l înainte sau după: câtă şampanie ai băut? A spus Becali să te întrebăm. Îl întreb eu. Ce, şampanie nu e frumos?

N-am spus că e beţiv sau alcoolist, nu l-am criticat, am spus la modul prieteneşte. Una e să fii beat criţă şi alta e să te simţi bine, să vorbeşti puţin mai relaxat.

El, dacă bea o şampanie, bea ca un boier. Dacă bea două-trei vorbeşte mai mult. Dacă bea una, nu e problemă.