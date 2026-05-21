Gigi Becali i-a răspuns lui Valeriu Iftime înaintea barajului dintre FCSB şi Botoşani: “Câtă şampanie ai băut?”

Bogdan Stănescu Publicat: 21 mai 2026, 20:07

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Sport Pictures

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), a avut o reacţie caracteristică, după ce Valeriu Iftime (65 de ani) l-a criticat fiindcă se implică în treaba antrenorului.

Becali a oferit aceeaşi declaraţie ca în trecut, legată de presupusul consum de şampanie al lui Iftime. Patronul Botoşaniului i-a numit, recent, “lăutari” pe jucătorii lui Becali, explicând că aceştia joacă “după ureche”.

Gigi Becali, răspuns caracteristic după ce a fost criticat de Valeriu Iftime

“Întrebaţi-l înainte sau după: câtă şampanie ai băut? A spus Becali să te întrebăm. Îl întreb eu. Ce, şampanie nu e frumos?

N-am spus că e beţiv sau alcoolist, nu l-am criticat, am spus la modul prieteneşte. Una e să fii beat criţă şi alta e să te simţi bine, să vorbeşti puţin mai relaxat.

El, dacă bea o şampanie, bea ca un boier. Dacă bea două-trei vorbeşte mai mult. Dacă bea una, nu e problemă.

Avea două sticle jumate de şampanie (n.r: când a spus că jucătorii FCSB-ului sunt ‘lăutari’). Când vorbesc eu, eu sunt prieten cu Iftime, că de aia îmi permit… I-am spus şi lui MM: ‘Băi, Mihai, nu te mai supăra, mă, pe Iftime, că e băiat bun’.

Mi-a spus MM, că a fost la Botoşani, ‘Băi, Gigi, chiar e băiat bun Iftime'”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

Meciul de baraj FCSB – FC Botoşani se dispută duminică, 24 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Steaua. Învingătoarea o va întâlni pe Dinamo în finala barajului pentru un loc în preliminariile Conference League.

În play-out, Botoşani a învins-o cu 3-2 pe FCSB. Roş-albaştrii au încheiat play-out-ul pe locul 2, după UTA. Botoşani s-a clasat pe 4. UTA şi Oţelul, echipele aflate pe 1 şi 3 în play-out, nu aveau licenţă pentru Europa, aşa că nu puteau evolua la baraj.

