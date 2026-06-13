Farul şi-a luat “decar” din Franţa, crescut de Olympique Marseille!

În căutarea unor soluții pentru întărirea lotului înaintea noului sezon, Farul Constanța a ajuns la un acord cu mijlocașul francez care a fost crescut de Olympique Marseille. Formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău continuă astfel campania de transferuri, încercând să construiască o echipă competitivă pentru Liga 1.
Fotbalistul în vârstă de 26 de ani urmează să semneze cu gruparea de la malul mării din postura de jucător liber de contract. Sylvestre a evoluat ultima dată în campionatul din Franţa și este văzut drept o variantă importantă pentru compartimentul median al constănțenilor.
Eddy Sylvestre semnează cu Farul Constanţa
De-a lungul carierei, francezul a trecut pe la mai multe cluburi din Europa, acumulând experiență în campionatele din Belgia şi Franţa. Profilul său de mijlocaş ofensiv care e capabil să facă diferenţa între linii, genul de fotbalist pe care îl găseşti greu.
Mutarea vine într-un moment în care echipa dobrogeană încearcă să își refacă lotul după schimbările importante produse în această vară. Oficialii clubului sunt preocupați să aducă jucători cu experiență internațională, dar și cu potențial de adaptare rapidă la cerințele lui Ioan Ovidiu Sabău
Eddy Sylvestre este considerat un fotbalist cu un bun control al balonului și cu o capacitate ridicată de efort, plus o viziune importantă a jocului, care-l ajută în a lua decizii rapide în ultima treime. Aceste calități l-au recomandat pentru proiectul pe care Farul îl dezvoltă înaintea startului noii stagiuni.
- 20 de meciuri a bifat Eddy Sylvestre în ultimul sezon de Ligue 2, pentru Dunkerque, reuşind 4 pase decisive. Francezul a fost crescut la Marseille şi a mai jucat pentru Standard Liege, Nice sau Auxerre.
Al doilea transfer făcut de Farul Constanţa după aducerea lui Ioan Ovidiu Sabău
Transferul ar urma să fie oficializat în perioada următoare, după finalizarea tuturor detaliilor contractuale. Sursele apropiate clubului susțin că negocierile s-au desfășurat fără probleme, iar cele două părți au ajuns la un acord de principiu.
Rămâne de văzut cum se va integra mijlocașul francez în angrenajul formației constănțene, însă oficialii clubului sunt convinși că experiența acumulată de acesta în străinătate poate reprezenta un avantaj important pentru obiectivele stabilite în sezonul viitor.
Totuşi, rămâne un semn de întrebare cu privire la strategia grupării de la malul mării, în contextul în care s-a vorbit de faptul că echipa vrea să se concentreze mai mult pe promovarea tinerilor. Eddy Sylvestre este al doilea fotbalist străin care ajunge la Farul în această vară, după Tony Njike, fostul mijlocaş defensiv de la FC Argeş.
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