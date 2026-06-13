Farul şi-a luat “decar” din Franţa, crescut de Olympique Marseille!

În căutarea unor soluții pentru întărirea lotului înaintea noului sezon, Farul Constanța a ajuns la un acord cu mijlocașul francez care a fost crescut de Olympique Marseille. Formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău continuă astfel campania de transferuri, încercând să construiască o echipă competitivă pentru Liga 1.

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Fotbalistul în vârstă de 26 de ani urmează să semneze cu gruparea de la malul mării din postura de jucător liber de contract. Sylvestre a evoluat ultima dată în campionatul din Franţa și este văzut drept o variantă importantă pentru compartimentul median al constănțenilor.

Eddy Sylvestre semnează cu Farul Constanţa

De-a lungul carierei, francezul a trecut pe la mai multe cluburi din Europa, acumulând experiență în campionatele din Belgia şi Franţa. Profilul său de mijlocaş ofensiv care e capabil să facă diferenţa între linii, genul de fotbalist pe care îl găseşti greu.

Mutarea vine într-un moment în care echipa dobrogeană încearcă să își refacă lotul după schimbările importante produse în această vară. Oficialii clubului sunt preocupați să aducă jucători cu experiență internațională, dar și cu potențial de adaptare rapidă la cerințele lui Ioan Ovidiu Sabău

Eddy Sylvestre este considerat un fotbalist cu un bun control al balonului și cu o capacitate ridicată de efort, plus o viziune importantă a jocului, care-l ajută în a lua decizii rapide în ultima treime. Aceste calități l-au recomandat pentru proiectul pe care Farul îl dezvoltă înaintea startului noii stagiuni.