Anunţul lui Ioan Ovidiu Sabău despre Denis Alibec, după ce a fost prezentat oficial la Farul

Ioan Ovidiu Sabău a oferit declaraţii despre Denis Alibec (35 de ani), după ce a fost prezentat oficial la Farul. Antrenorul i-a preluat pe constănţeni, la scurt timp după barajul de menţinere/promovare în Liga 1, câştigat dramatic cu Chindia, la loviturile de departajare, scor 4-4 la general (4-2 d.l.d.).

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Ioan Ovidiu Sabău a dat de înţeles că şi-ar dori să-l antreneze pe Denis Alibec la Farul. Atacantul îşi doreşte şi el să continue la formaţia din Constanţa, contractul său urmând să expire la finalul acestei luni.

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre Denis Alibec şi l-a dat exemplu pe Dan Nistor

Când a fost întrebat despre Denis Alibec, Ioan Ovidiu Sabău n-a stat pe gânduri şi l-a dat exemplu pe Dan Nistor. Antrenorul a avut doar cuvinte de laudă la adresa veteranului pe care l-a antrenat la U Cluj.

În privinţa lui Alibec, Sabău a subliniat că atacantul e tipul de jucător care poate ajuta enorm echpa, dacă este bine pus la punct în ceea ce priveşte pregătirea fizică.

“Denis Alibec este un jucător care, dacă e pregătit, poate ajuta foarte mult. Eu am lucrat cu Dan Nistor, despre care se spunea că este mofturos și greu de antrenat. A avut cel mai bun an din cariera lui cu mine antrenor. Nu a fost deloc greu de antrenat. Era primul la antrenament, alerga și cel mai mult.