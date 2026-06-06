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Anunţul lui Ioan Ovidiu Sabău despre Denis Alibec, după ce a fost prezentat oficial la Farul

Viviana Moraru Publicat: 6 iunie 2026, 15:37

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Anunţul lui Ioan Ovidiu Sabău despre Denis Alibec, după ce a fost prezentat oficial la Farul

Denis Alibec / Sport Pictures

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Ioan Ovidiu Sabău a oferit declaraţii despre Denis Alibec (35 de ani), după ce a fost prezentat oficial la Farul. Antrenorul i-a preluat pe constănţeni, la scurt timp după barajul de menţinere/promovare în Liga 1, câştigat dramatic cu Chindia, la loviturile de departajare, scor 4-4 la general (4-2 d.l.d.).

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Ioan Ovidiu Sabău a dat de înţeles că şi-ar dori să-l antreneze pe Denis Alibec la Farul. Atacantul îşi doreşte şi el să continue la formaţia din Constanţa, contractul său urmând să expire la finalul acestei luni.

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre Denis Alibec şi l-a dat exemplu pe Dan Nistor

Când a fost întrebat despre Denis Alibec, Ioan Ovidiu Sabău n-a stat pe gânduri şi l-a dat exemplu pe Dan Nistor. Antrenorul a avut doar cuvinte de laudă la adresa veteranului pe care l-a antrenat la U Cluj.

În privinţa lui Alibec, Sabău a subliniat că atacantul e tipul de jucător care poate ajuta enorm echpa, dacă este bine pus la punct în ceea ce priveşte pregătirea fizică.

“Denis Alibec este un jucător care, dacă e pregătit, poate ajuta foarte mult. Eu am lucrat cu Dan Nistor, despre care se spunea că este mofturos și greu de antrenat. A avut cel mai bun an din cariera lui cu mine antrenor. Nu a fost deloc greu de antrenat. Era primul la antrenament, alerga și cel mai mult.

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Cu astfel de oameni nu ai cum să nu te înțelegi. Ești lider la interviuri, în vestiar, dar cel mai mult trebuie să fii lider în teren. Trebuie să fii eficient și să ai o motivație. Contează cât de motivat e fiecare. Ați văzut și Chipciu, care s-a întors și la națională. Sunt oameni serioși și nu ai ce să le reproșezi. Trebuie și jucătorii de la Farul să mă înțeleagă și pe mine, cum lucrez eu”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform digisport.ro.

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