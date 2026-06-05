Ioan Ovidiu Sabău, prima reacție după revenirea pe bancă! Promisiune pentru suporterii Farului

Farul Constanța a evitat dramatic un dezastru, reușind să treacă de Chindia Târgoviște la barajul de promovare/menținere în Liga 1. „Marinarii” l-au demis imediat pe Flavius Stoican, dar au găsit rapid un înlocuitor.

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Ioan Ovidiu Sabău a acceptat propunerea lui Gică Popescu, iar tehnicianul român a oferit și o primă reacție în calitate de antrenor al Farului, în aceeași zi în care a fost prezentat oficial.

Ioan Ovidiu Sabău: „Nimic valoros nu se construiește fără muncă”

Ioan Ovidiu Sabău a semnat cu Farul Constanța și a oferit un interviu în ziua în care a fost prezentat oficial la gruparea de la malul mării. Tehnicianul român a avut un mesaj și pentru suporteri.

„În fotbal sunt momente care te fac să privești în urmă cu recunoștință și înainte cu speranță. Pentru mine, preluarea Farului Constanța este unul dintre aceste momente.

Accept această provocare cu emoție, respect și convingerea că nimic valoros nu se construiește fără muncă, caracter și oameni care cred în același vis. Mulțumesc celor care mi-au oferit încrederea lor. În fotbal, încrederea este unul dintre cele mai frumoase daruri”.