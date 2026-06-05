Ioan Ovidiu Sabău, prima reacție după revenirea pe bancă! Promisiune pentru suporterii Farului

Farul Constanța a evitat dramatic un dezastru, reușind să treacă de Chindia Târgoviște la barajul de promovare/menținere în Liga 1. „Marinarii” l-au demis imediat pe Flavius Stoican, dar au găsit rapid un înlocuitor.
Ioan Ovidiu Sabău a acceptat propunerea lui Gică Popescu, iar tehnicianul român a oferit și o primă reacție în calitate de antrenor al Farului, în aceeași zi în care a fost prezentat oficial.
Ioan Ovidiu Sabău: „Nimic valoros nu se construiește fără muncă”
Ioan Ovidiu Sabău a semnat cu Farul Constanța și a oferit un interviu în ziua în care a fost prezentat oficial la gruparea de la malul mării. Tehnicianul român a avut un mesaj și pentru suporteri.
„În fotbal sunt momente care te fac să privești în urmă cu recunoștință și înainte cu speranță. Pentru mine, preluarea Farului Constanța este unul dintre aceste momente.
Accept această provocare cu emoție, respect și convingerea că nimic valoros nu se construiește fără muncă, caracter și oameni care cred în același vis. Mulțumesc celor care mi-au oferit încrederea lor. În fotbal, încrederea este unul dintre cele mai frumoase daruri”.
Ioan Ovidiu Sabău: „”
„O apreciere aparte și respect deosebit suporterilor pentru că, dincolo de rezultate, continuă să creadă, să spere și să iubească această echipă. O astfel de legătură merită tot respectul și toată dăruirea noastră.
Știu ce înseamnă să porți pe umeri așteptările unei comunități și promit că voi da tot ce am mai bun, cu aceeași seriozitate și implicare care mi-au definit întreaga carieră.
Pornesc la drum cu respect pentru trecut, cu responsabilitate față de prezent și cu speranța că împreună vom avea motive să ne bucurăm de multe momente frumoase”, a declarat Neluțu Sabău, pentru site-ul oficial al „marinarilor”.
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