Gigi Becali a alcătuit echipa de titlu a FCSB-ului! Jucătorii pe care mizează patronul roș-albaștrilor - Antena Sport

FCSB este departe de formația care cucerea campionatul la pas în ultimele două sezoane, gruparea roș-albastră nefiind în prezent sigură nici măcar de locul de play-off.

Chiar și așa, patronul Gigi Becali este în continuare încrezător în jucătorii săi și visează la câștigarea unui nou titlu, după ședința de la baza campioanei României.

Marea surpriză din echipa ideală a lui Gigi Becali

Gigi Becali nu și-a pierdut speranța în ceea ce privește lupta la titlu, asta deși campioana României nu este sigură nici măcar de prezența în play-off, după eșecul dureros suferit pe Arena Națională contra celor de la FCSB.

Patronul roș-albaștrilor a alcătuit echipa ideală cu care crede că își va trece în palmares un nou titlu în Liga 1, iar marea surpriză vine dintre buturi, acolo unde nu este prezent nici Târnovanu, dar nici Zima.

„Ca să câștig meciurile, trebuie să joc cu jucători ca să nu ajungă echipa adversă la poartă. Echipa asta a mea, dacă eu am așa: Cisotti stânga, David Miculescu în dreapta, Olaru, Bîrligea, Tănase cu Arad ăsta care a venit acum la mijlocul terenului, adică 4-1-4-1 cum ar veni sau 4-2-3-1 cu Tănase, ăștia sunt numai jucători unul și unul care fac diferența. Ca să joc așa, mie îmi cade unul. Dacă joc așa, nu poate să îmi stea nimeni în față.