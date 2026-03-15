Decizia luată de Cristi Chivu în privința jucătorilor de la Inter, după nebunia din meciul cu Atalanta

Italienii au aflat decizia luată de Cristi Chivu (45 de ani) la Inter, după nebunia din meciul cu Atalanta, încheiat la egalitate, scor 1-1, în etapa a 29-a din Serie A. Antrenorul a hotărât să le ofere două zile libere jucătorilor săi.

Cristi Chivu a fost un car de nervi în meciul cu Atalanta, fiind eliminat pentru prima dată de când a preluat-o pe Inter. Antrenorul român a răbufnit și s-a certat cu arbitrul după golul marcat de trupa din Bergamo, în minutul 83.

Decizia luată de Cristi Chivu la Inter, după remiza cu Atalanta: două zile libere pentru jucători

Italienii au anunțat că Cristi Chivu le-a dat liber jucătorilor duminică și luni, urmând ca lotul să se reunească marți dimineața, la baza de la Appiano Gentile.

„Chivu și-a luat la revedere de la jucători și de la colegii antrenori și a făcut o programare pentru marți dimineață, zi în care se vor relua antrenamentele, la Appiano Gentile”, au anunțat italienii de la fcinter1908.it, care citează Gazzetta dello Sport.

Deciziile de acest fel sunt luate des de Cristi Chivu la Inter. Antrenorul pune accent pe odihnirea jucătorilor, înainte și după meciuri, astfel că le oferă zile libere în apropierea partidelor.