„Aici de ce arbitrezi așa?” Giani Kiriță, semnal de alarmă după gafa lui Istvan Kovacs din Rapid – Dinamo: „Liga a 4-a”

Giani Kiriță (49 de ani) a reacționat după gafa uriașă comisă de Istvan Kovacs, în derby-ul câștigat de Rapid cu Dinamo, scor 3-2, în prima etapă de play-off. Fostul jucător nu înțelege cum arbitrul nu a fost chemat la VAR.

Arbitrajul video nu a intervenit la faza petrecută în minutul 67, când Claudiu Petrila a marcat. Înainte de gol, Alexandru Musi a fost faultat evident de Andrei Borza.

Giani Kiriță a ridicat un semn de întrebare și nu-și poate explica de ce Istvan Kovacs arbitrează la un nivel mai slab în meciurile de Liga 1, spre deosebire de cum o face în meciurile de Champions League.

Fostul căpitan al „câinilor” a transmis că faultul lui Andrei Borza, comis asupra lui Alexandru Musi, nu se vede nici în meciurile de Liga a 4-a și cere o suspendare drastică pentru Istvan Kovacs.

„Nu a văzut toată țara ce s-a întâmplat? Mai mai e ceva de comentat? La un meci de genul acesta, când ai VAR, să nu dai un asemenea fault, pe care nu-l vezi nici măcar în Liga a 4-a… Nu îl dai, la revedere! E păcat să strici un meci de nivelul ăsta.