Home | Fotbal | Liga 1 | „Aici de ce arbitrezi așa?” Giani Kiriță, semnal de alarmă după gafa lui Istvan Kovacs din Rapid – Dinamo: „Liga a 4-a”

Viviana Moraru Publicat: 15 martie 2026, 17:46

Comentarii
Istvan Kovacs, în Rapid - Dinamo 3-2/ Sport Pictures

Giani Kiriță (49 de ani) a reacționat după gafa uriașă comisă de Istvan Kovacs, în derby-ul câștigat de Rapid cu Dinamo, scor 3-2, în prima etapă de play-off. Fostul jucător nu înțelege cum arbitrul nu a fost chemat la VAR.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arbitrajul video nu a intervenit la faza petrecută în minutul 67, când Claudiu Petrila a marcat. Înainte de gol, Alexandru Musi a fost faultat evident de Andrei Borza.

Giani Kiriță a răbufnit, după gafa lui Istvan Kovacs din Rapid – Dinamo

Giani Kiriță a ridicat un semn de întrebare și nu-și poate explica de ce Istvan Kovacs arbitrează la un nivel mai slab în meciurile de Liga 1, spre deosebire de cum o face în meciurile de Champions League.

Fostul căpitan al „câinilor” a transmis că faultul lui Andrei Borza, comis asupra lui Alexandru Musi, nu se vede nici în meciurile de Liga a 4-a și cere o suspendare drastică pentru Istvan Kovacs.

„Nu a văzut toată țara ce s-a întâmplat? Mai mai e ceva de comentat? La un meci de genul acesta, când ai VAR, să nu dai un asemenea fault, pe care nu-l vezi nici măcar în Liga a 4-a… Nu îl dai, la revedere! E păcat să strici un meci de nivelul ăsta.

Reclamă
Reclamă

Asta se întreabă toată lumea: mergi în Champions League, arbitrezi foarte bine, ai același sistem VAR, și totuși aici de ce arbitrezi așa? Care e cauza? Pare aproape imposibil de explicat. Nu vorbim de un fault ușor, de o simplă împingere. L-a luat și l-a aruncat. Se vede din avion.

Să zicem că nu ai văzut faza. Ai VAR. Stop, reluare, fault, asta e, așa trebuie arbitrat! VAR-ul ar trebui să se autosesizeze la asemenea faze, n-ai cum să le ratezi. Ei nu se uită la meci? Sunt șase arbitri. Pentru ce sunt șase? Se pare că degeaba.

Uite cum se duce munca unei echipe. Ar trebui luate măsuri drastice, cu siguranță, ca să se învețe ceva din asta. Nu contează că ești arbitru cu experiență sau că arbitrezi în Liga Campionilor. Fotbalul e același și în România”, a declarat Giani Kiriță, conform gsp.ro.

Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Citește și:
Observator
Fanatik.ro
19:30

19:21

19:19

19:14

19:08

19:00

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
