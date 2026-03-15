Legenda lui Dinamo cere o pedeapsă exemplară pentru Istvan Kovacs: “La fel ca şi cu Radu Petrescu”

Costel Orac (67 de ani), fost fotbalist legendar al lui Dinamo, a cerut ca Istvan Kovacs (41 de ani) să primească o suspendare mare după faza controversată din derby-ul “câinilor” cu Rapid, de pe Giuleşti.

La scorul de 2-1 pentru Dinamo, Claudiu Petrila a adus egalarea, după un fault nesancţionat al lui Borza asupra lui Musi. Fostul arbitru Marius Avram a concluzionat că a fost fault în atac, iar golul trebuia anulat. Giuleştenii s-au impus cu 3-2, după ce Vulturar a marcat în minutul 85.

Costel Orac: “Dacă pe Petrescu l-ai suspendat drastic, tot așa trebuie să se facă și cu Istvan Kovacs”

“Dacă pe Petrescu l-ai suspendat drastic, eu cred că tot așa trebuie să se facă și cu Istvan Kovacs. Chiar dacă este arbitrul nostru cel mai bine cotat.

Se relaxează sau or mai fi și acum jocuri de interese, nu știu. Deși eu refuz să cred că mai poate exista așa ceva în zilele noastre!”, a declarat Costel Orac pentru gsp.ro.

Preşedintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a transmis că alb-roşiii vor cere să nu mai fie arbitraţi de Istvan Kovacs şi Cătălin Popa, care a fost în camera VAR la derby.