Jucătorul de care se desparte Universitatea Craiova. "Sunt deciziile antrenorului" - Antena Sport

Lyes Houri traversează o perioadă dificilă la Universitatea Craiova, mijlocașul fiind lăsat în afara lotului pentru al doilea meci consecutiv. Absența sa a stârnit semne de întrebare în rândul suporterilor, iar Sorin Cârțu a comentat situația jucătorului. Fanatik.ro susține că Universitatea Craiova va renunța la fotbalist, în timp ce oficialul oltenilor spune că decizia aparține atrenorului.

Cârțu a explicat că selecția jucătorilor este strict legată de opțiunile tehnico-tactice ale staffului. Cârțu a precizat că antrenorul este cel care îi vede zilnic pe jucători la antrenamente și evaluează forma, implicarea și utilitatea lor pentru echipă. În opinia sa, absența lui Houri din lot nu reprezintă o surpriză, întrucât mijlocașul nu a fost nici în trecut un titular incontestabil, fiind folosit în funcție de nevoile echipei.

„Nu știu ce să spun, sunt deciziile antrenorului, sunt opțiunile lui. În timpul săptămânii el stă cu ei în pregătire, vede procesul de pregătire, tonusul competiției. Dar el nici până acum nu a fost un jucător care neapărat trebuia să fie în loc sau în echipă. A fost în funcție de interesul echipei.

(n.r. Plătește nota de plată pentru greșeala cu AEK?) Vedem, nu știu ce să zic. Coelho știe cel mai bine. Sunt deciziile lui. Pe mine nu mă surprinde că nu prinde lotul. Probabil sunt alții considerați de antrenor înaintea lui”, a declarat Sorin Cârțu, pentru Fanatik.ro.