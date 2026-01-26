Închide meniul
Jucătorul de care se desparte Universitatea Craiova. "Sunt deciziile antrenorului" - Antena Sport

Jucătorul de care se desparte Universitatea Craiova. "Sunt deciziile antrenorului"

Jucătorul de care se desparte Universitatea Craiova. “Sunt deciziile antrenorului”

Radu Constantin Publicat: 26 ianuarie 2026, 13:01

Jucătorul de care se desparte Universitatea Craiova. Sunt deciziile antrenorului

Filipe Coelho, alături de staff-ul tehnic / SPORT PICTURES

Lyes Houri traversează o perioadă dificilă la Universitatea Craiova, mijlocașul fiind lăsat în afara lotului pentru al doilea meci consecutiv. Absența sa a stârnit semne de întrebare în rândul suporterilor, iar Sorin Cârțu a comentat situația jucătorului. Fanatik.ro susține că Universitatea Craiova va renunța la fotbalist, în timp ce oficialul oltenilor spune că decizia aparține atrenorului.

Cârțu a explicat că selecția jucătorilor este strict legată de opțiunile tehnico-tactice ale staffului. Cârțu a precizat că antrenorul este cel care îi vede zilnic pe jucători la antrenamente și evaluează forma, implicarea și utilitatea lor pentru echipă. În opinia sa, absența lui Houri din lot nu reprezintă o surpriză, întrucât mijlocașul nu a fost nici în trecut un titular incontestabil, fiind folosit în funcție de nevoile echipei.

„Nu știu ce să spun, sunt deciziile antrenorului, sunt opțiunile lui. În timpul săptămânii el stă cu ei în pregătire, vede procesul de pregătire, tonusul competiției. Dar el nici până acum nu a fost un jucător care neapărat trebuia să fie în loc sau în echipă. A fost în funcție de interesul echipei.

(n.r. Plătește nota de plată pentru greșeala cu AEK?) Vedem, nu știu ce să zic. Coelho știe cel mai bine. Sunt deciziile lui. Pe mine nu mă surprinde că nu prinde lotul. Probabil sunt alții considerați de antrenor înaintea lui”, a declarat Sorin Cârțu, pentru Fanatik.ro.

1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro 3 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 4 Transferul anunțat în direct, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat” 5 Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după ce FCSB a fost umilită de CFR Cluj 6 Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul!
