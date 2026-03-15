Farul – Petrolul 2-0. Debut cu victorie pentru constănțeni în play-out. Accidentare teribilă în repriza a doua

Farul a învins-o pe Petrolul cu 2-0, în prima etapă a play-out-ului. Constănțenii lui Ianis Zicu s-au impus fără emoții în duelul cu „lupii” lui Eugen Neagoe.
Scorul a fost deschis de Răzvan Tănasă. Tânărul mijlocașul de 22 de ani a marcat în minutul 29, din pasa lui Alexandru Ișfan.
Farul – Petrolul 2-0
Farul avea avantaj minim la pauza partidei cu Petrolul. În repriza secundă, Alexandru Ișfan a trecut în rolul de marcator. Mijlocașul a punctat în minutul 64, din pasa lui Eduard Radaslavescu.
Repriza a doua a fost marcată și de accidentarea teribilă suferită de Lucas Pellegrini. Mijlocașul de la Farul s-a lovit de Ricardinho și a fost scos pe targă și transportat direct la spital.
Grație succesului cu Petrolul, Farul a acumulat 22 de puncte și a urcat provizoriu pe locul trei din play-out, la trei puncte de primul loc, ocupat de UTA. Constănțenii se vor duela cu Csikszereda în etapa următoare.
Petrolul, de cealaltă parte, a rămas pe locul șapte, cu 16 puncte, urmând ca în etapa următoare să se dueleze cu Metaloglobus, în deplasare.
Echipele de start la Farul – Petrolul 2-0:
Farul (4-3-3): R. Munteanu – Maftei, Larie, Marins, Pellegrini – Ramalho, Dican, Cr. Ganea – Grigoryan, Işfan, Tănasă
Rezerve: Buzbuchi, Furtado, Ş. Duţu, Ţîru, Sîrbu, Banu, Radaslavescu, Vînă, Goncear, Vojtus, Doicaru, Markovic
Antrenor: Ianis Zicu
Petrolul (4-3-3): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Dumitrescu – Boţogan, Dulca, Jyry – Hanca, Chică-Roşă, Hermann
Rezerve: Krell, Prce, Araujo, Ignat, Rodrigues, Mateiu, Boateng, R. Pop, Grozav, V. Gheorghe, Aimbetov, Manolache
Antrenor: Eugen Neagoe
