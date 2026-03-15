Farul – Petrolul 2-0. Debut cu victorie pentru constănțeni în play-out. Accidentare teribilă în repriza a doua

Jucătorii de la Farul, bucurie în timpul unui meci

Farul a învins-o pe Petrolul cu 2-0, în prima etapă a play-out-ului. Constănțenii lui Ianis Zicu s-au impus fără emoții în duelul cu „lupii” lui Eugen Neagoe.

Scorul a fost deschis de Răzvan Tănasă. Tânărul mijlocașul de 22 de ani a marcat în minutul 29, din pasa lui Alexandru Ișfan.

Farul – Petrolul 2-0

Farul avea avantaj minim la pauza partidei cu Petrolul. În repriza secundă, Alexandru Ișfan a trecut în rolul de marcator. Mijlocașul a punctat în minutul 64, din pasa lui Eduard Radaslavescu.

Repriza a doua a fost marcată și de accidentarea teribilă suferită de Lucas Pellegrini. Mijlocașul de la Farul s-a lovit de Ricardinho și a fost scos pe targă și transportat direct la spital.

Grație succesului cu Petrolul, Farul a acumulat 22 de puncte și a urcat provizoriu pe locul trei din play-out, la trei puncte de primul loc, ocupat de UTA. Constănțenii se vor duela cu Csikszereda în etapa următoare.