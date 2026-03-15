Andrei Nicolescu a dezvăluit ce gest fără precedent a făcut Zeljko Kopic, după controversa uriașă din Rapid – Dinamo

Viviana Moraru Publicat: 15 martie 2026, 16:47

Andrei Nicolescu / Profimedia

Andrei Nicolescu a oferit noi declarații despre derby-ul pierdut de Dinamo cu Rapid, scor 2-3, în prima etapă a play-off-ului. Președintele „câinilor” a avut un discurs dur, dată fiind gafa uriașă comisă de Istvan Kovacs.

În minutul 67, Claudiu Petrila a egalat pentru Rapid. Istvan Kovacs a validat reușita, deși la faza golului, Alexandru Musi a fost faultat clar de Andrei Borza.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că toți cei din vestiarul lui Dinamo erau „uluiți” de decizia luată de Istvan Kovacs. Acesta a declarat că Alexandru Musi și Cătălin Cîrjan au primit „interzis” la zona mixtă de interviuri, dată fiind frustrarea resimțită de dinamoviști.

Totodată, Andrei Nicolescu a dezvăluit și ce gest fără precedent a făcut Zeljko Kopic, după eșecul cu Rapid. Antrenorul croat a decis, în premieră, să vorbească despre arbitraj, fiind pentru prima dată când face acest lucru, după trei ani petrecuți pe banca lui Dinamo.

„Lumea era uluită în vestiar, apropo de modul de decizie. Erau, efectiv, de la a te uita în gol până la furia aia pe care ți-e trebuie să ți-o exprimi cumva și nu știi cum și găsești orice obiect sau ceva în fața ta cu care să cu care să refulezi. Erau foarte frustrați, mai ales pentru că am știut că în zona mixtă nu e obligatoriu să meargă. I-am oprit și pe Cîrjan și pe Muși să mai meargă la declarații acolo.

A fost o reacție de furie, nu de resemnare, pentru că după aia toți am hotărât că ce s-a întâmplat în seara asta reprezintă spiritul lui Dinamo ca și atitudinea noastră. Am luptat și vom lupta toate aceste meciuri care au rămas cu aceeași determinare și atitudine.

Ce vreau să mai spun este că ar trebui pentru pentru fotbalul românesc să fie un semnal de alarmă faptul că după doi ani și jumate Mister își permite să vorbească despre maniera de arbitraj, lucru pe care cred că nu l-ați văzut niciodată în acești doi ani și jumate, dar a făcut-o cu noduri în gât”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

 

