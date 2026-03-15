Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Emoţii pentru Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia! Un alt jucător important al naţionalei s-a accidentat

Emoţii pentru Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia! Un alt jucător important al naţionalei s-a accidentat

Bogdan Stănescu Publicat: 15 martie 2026, 16:46

Comentarii
Emoţii pentru Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia! Un alt jucător important al naţionalei s-a accidentat

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia Images

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) are parte de o nouă veste proastă înaintea barajului Turcia – România, care se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, pe terenul lui Beşiktaş.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După accidentarea lui Louis Munteanu (23 de ani), un alt fotbalist important, Marius Marin (27 de ani), s-a accidentat.

Marius Marin a ieşit accidentat de pe teren în meciul Pisa – Cagliari

Marius Marin a părăsit terenul în minutul 17, în meciul Pisa – Cagliari, din pricina unei accidentări. El a fost înlocuit cu Malthe Højholt.

Marius Marin e titular de drept în naţionala României în perioada mandatului lui Mircea Lucescu. Cotat la 3 milioane de euro de către transfermarkt.com, Marius Marin a adunat deja 36 de meciuri în tricoul naţionalei României.

Contractul său cu Pisa expiră la vară, iar Marin e foarte aproape de un transfer la Sevilla, aşa cum AntenaSport a anunţat în exclusivitate.

Reclamă
Reclamă

Marius Marin a fost integralist în 4 din ultimele 5 meciuri ale naţionalei României, cu Bosnia şi Herţegovina, Austria, Cipru şi amicalul cu Canada. Doar la amicalul cu Republica Moldova, câştigat de tricolori cu 2-1, a fost rezervă.

Învingătoarea duelului Turcia – România va întâlni, în finala barajului pentru Mondial, câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Pierzătoarele vor susţine şi ele un amical FIFA. Dacă tricolorii vor reuşi să învingă Turcia vor susţine finala barajului tot în deplasare.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
