Emoţii pentru Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia! Un alt jucător important al naţionalei s-a accidentat

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) are parte de o nouă veste proastă înaintea barajului Turcia – România, care se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, pe terenul lui Beşiktaş.

După accidentarea lui Louis Munteanu (23 de ani), un alt fotbalist important, Marius Marin (27 de ani), s-a accidentat.

Marius Marin a ieşit accidentat de pe teren în meciul Pisa – Cagliari

Marius Marin a părăsit terenul în minutul 17, în meciul Pisa – Cagliari, din pricina unei accidentări. El a fost înlocuit cu Malthe Højholt.

Marius Marin e titular de drept în naţionala României în perioada mandatului lui Mircea Lucescu. Cotat la 3 milioane de euro de către transfermarkt.com, Marius Marin a adunat deja 36 de meciuri în tricoul naţionalei României.

Contractul său cu Pisa expiră la vară, iar Marin e foarte aproape de un transfer la Sevilla, aşa cum AntenaSport a anunţat în exclusivitate.