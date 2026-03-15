Emoţii pentru Mircea Lucescu înaintea barajului cu Turcia! Un alt jucător important al naţionalei s-a accidentat

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) are parte de o nouă veste proastă înaintea barajului Turcia – România, care se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, pe terenul lui Beşiktaş.
După accidentarea lui Louis Munteanu (23 de ani), un alt fotbalist important, Marius Marin (27 de ani), s-a accidentat.
Marius Marin a ieşit accidentat de pe teren în meciul Pisa – Cagliari
Marius Marin a părăsit terenul în minutul 17, în meciul Pisa – Cagliari, din pricina unei accidentări. El a fost înlocuit cu Malthe Højholt.
Marius Marin e titular de drept în naţionala României în perioada mandatului lui Mircea Lucescu. Cotat la 3 milioane de euro de către transfermarkt.com, Marius Marin a adunat deja 36 de meciuri în tricoul naţionalei României.
Contractul său cu Pisa expiră la vară, iar Marin e foarte aproape de un transfer la Sevilla, aşa cum AntenaSport a anunţat în exclusivitate.
Marius Marin a fost integralist în 4 din ultimele 5 meciuri ale naţionalei României, cu Bosnia şi Herţegovina, Austria, Cipru şi amicalul cu Canada. Doar la amicalul cu Republica Moldova, câştigat de tricolori cu 2-1, a fost rezervă.
Învingătoarea duelului Turcia – România va întâlni, în finala barajului pentru Mondial, câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Pierzătoarele vor susţine şi ele un amical FIFA. Dacă tricolorii vor reuşi să învingă Turcia vor susţine finala barajului tot în deplasare.
