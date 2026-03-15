Ce se va întâmpla între Cristiano Bergodi și Daniel Pancu, în U Cluj – CFR Cluj. Italianul revine din suspendare

Cristiano Bergodi revine din suspendarea de o lună chiar la derby-ul dintre U Cluj și CFR Cluj, din prima etapă a play-off-ului. La ultima întâlnire directă dintre cele două rivale, antrenorul italian a făcut o criză de nervi și s-a certat cu Andrei Cordea, motiv pentru care a fost drastic pedepsit de Comisia de Disciplină.

Cristiano Bergodi va reveni însă pe banca echipei sale la duelul cu marea rivală din oraș. Partida se va disputa luni, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro.

Cristiano Bergodi, declarații despre Daniel Pancu și Andrei Cordea înainte de U Cluj – CFR Cluj

Cristiano Bergodi a dezvăluit că-l va saluta pe Daniel Pancu, înaintea partidei. Antrenorul de la CFR Cluj a avut un discurs dur la adresa rivalului de pe banca lui U Cluj, în urma scandalului de luna trecută.

De asemenea, Cristiano Bergodi a transmis că nu-i poartă ranchiună nici lui Andrei Cordea, jucător pe care l-a acuzat de faptul că l-a înjurat copios la duelul trecut dintre CFR și U Cluj.

„Reîntâlnirea cu Pancu? Cum să fie? Îl voi saluta pentru că așa mi se pare corect din partea antrenorului care joacă acasă să meargă la banca oaspeților. E un gest de educație, de amabilitate și îl voi saluta. Oricum, lui i-am trimis un mesaj după acel episod. El mi-a trimis, de fapt, iar eu i-am răspuns.