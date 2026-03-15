Ce se va întâmpla între Cristiano Bergodi și Daniel Pancu, în U Cluj – CFR Cluj. Italianul revine din suspendare

Viviana Moraru Publicat: 15 martie 2026, 16:30

Cristiano Bergodi, în timpul scandalului cu CFR / Sport Pictures

Cristiano Bergodi revine din suspendarea de o lună chiar la derby-ul dintre U Cluj și CFR Cluj, din prima etapă a play-off-ului. La ultima întâlnire directă dintre cele două rivale, antrenorul italian a făcut o criză de nervi și s-a certat cu Andrei Cordea, motiv pentru care a fost drastic pedepsit de Comisia de Disciplină.

Cristiano Bergodi va reveni însă pe banca echipei sale la duelul cu marea rivală din oraș. Partida se va disputa luni, de la ora 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro.

Cristiano Bergodi, declarații despre Daniel Pancu și Andrei Cordea înainte de U Cluj – CFR Cluj

Cristiano Bergodi a dezvăluit că-l va saluta pe Daniel Pancu, înaintea partidei. Antrenorul de la CFR Cluj a avut un discurs dur la adresa rivalului de pe banca lui U Cluj, în urma scandalului de luna trecută.

De asemenea, Cristiano Bergodi a transmis că nu-i poartă ranchiună nici lui Andrei Cordea, jucător pe care l-a acuzat de faptul că l-a înjurat copios la duelul trecut dintre CFR și U Cluj.

Reîntâlnirea cu Pancu? Cum să fie? Îl voi saluta pentru că așa mi se pare corect din partea antrenorului care joacă acasă să meargă la banca oaspeților. E un gest de educație, de amabilitate și îl voi saluta. Oricum, lui i-am trimis un mesaj după acel episod. El mi-a trimis, de fapt, iar eu i-am răspuns.

Cu Cordea nu am vorbit. El mi-a scris, am apreciat acest lucru, dar nu i-am răspuns pentru că se putea interpreta. A fost mesajul dat la doar o zi-două după acel episod.

Nu sunt ranchiunos. Vreau să câștig acest meci, dar nu pentru că ne-au făcut ceva ei. Pentru mine nu e nicio revanșă. Mă gândesc doar la 3 puncte, nu la revanșă sau altceva. Pentru mine, episodul cu Cordea și Pancu s-a încheiat și îi voi saluta cu plăcere”, a declarat Cristiano Bergodi.

Cristiano Bergodi, bucuros de revenirea după suspendare

Cristiano Bergodi a dezvăluit că perioada de suspendare a fost una dificilă pentru el, dat fiind faptul că nu a putut fi alături de jucători în timpul meciurilor.

„A fost o perioadă foarte grea. Una e când ești pe bancă, alta e când stai la televizor și te uiți la echipa ta. Totuși, am jucat bine, am câștigat, iar asistenții mei m-au înlocuit foarte bine. Mă bucur că jucătorii s-au descurcat foarte bine și au dat dovadă de caracter, ambiție și dorință. Am trăit cu emoție pentru că la televizor e foarte greu. Stai acolo, vrei să spui ceva… dar acum am revenit pe bancă.

E o coincidență că revin chiar împotriva echipei cu care s-a întâmplat acel episod, dar nu mă gândesc la asta. Eu vreau doar să arătăm bine în play-off și să începem cu dreptul. Am văzut deja o surpriză, Craiova a pierdut. Se poate întâmpla în acest play-off, care cred că va fi unul extraordinar de strâns”, a mai spus Cristiano Bergodi, înainte de U Cluj – CFR Cluj.

