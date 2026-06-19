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Mihai Stoica, anunţul momentului la FCSB. Starul care are “ofertă pe bani mulţi”

Mihai Alecu Publicat: 19 iunie 2026, 7:32

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Mihai Stoica, anunţul momentului la FCSB. Starul care are ofertă pe bani mulţi

Florin Tănase are o ofertă foarte bună, dezvăluie Mihai Stoica. Foto: Getty Images

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Perioada de mercato a început în forţă pentru FCSB, care l-a cedat pe Darius Olaru la Union SG pentru 3 milioane de euro, iar acum o altă vedetă a echipei ar putea pleca.

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Mihai Stoica dezvăluie că Florin Tănase are o ofertă consistentă din China, dar jucătorul ezită pentru că ar fi greu familiei să se adapteze în ţara asiatică.

Florin Tănase are oferta pe masă! Dezvăluirea lui Mihai Stoica

Oficialul de la FCSB a vorbit despre situaţia starului care este aşteptat să-şi decidă viitorul în curând. Tănase este la final de contract cu formaţia bucureşteană, iar momentan nu se ştie dacă o să mai continue la trupa roş-albastră.

„Eu știu că Tănase are ofertă din China, cu bani mulți, dar știu că nu vrea să meargă. În primul rând, pentru familie, copilul a crescut. Nu e genul de fotbalist care să plece doar pentru bani, să se chinuiască în China singur, iar copilul să rămână aici. Depinde și cât de mult îi crește salariul.

E greu pentru el să plece în China fără copil. Ne permitem să pierdem pe oricine dacă pleacă pentru bani. Nu e cazul la el, că ar fi plecat liber. Orice jucător poate fi înlocuit fără nicio problemă”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

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Din informaţiile apărute în presă se pare că Florin Tănase ar avea pe masă o propunere de peste 5 milioane de dolari pentru 3 ani de contract de la o echipă din China.

Gigi Becali e sigur că Florin Tănase rămâne la FCSB

Omul de afaceri care o conduce pe FCSB, Gigi Becali, este convins că Florin Tănase o să continue la echipa sa şi din noul sezon.

”Tănase o să prelungească. N-a semnat, dar n-am niciun fel de problemă. 30.000 pe lună, plus calificări. Iar ia un milion (n.r. de euro) anul ăsta. El e prost? La calificare (n.r. în faza principală din Conference League) ia 300.000. Eu sunt calificat”, a spus recent Gigi Becali.

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