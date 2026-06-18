Gigi Becali, schimbare de ultim moment la FCSB! Formaţia bucureşteană are un nou patron în acte

Schimbare importantă în structura administrativă a clubului FCSB. Gigi Becali a redevenit acționarul majoritar al formației roș-albastre, după ce fiica sa cea mare, Teodora Becali Mincu, s-a retras din acționariatul clubului.

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În urmă cu ceva timp, finanțatorul FCSB decisese să transfere pachetul majoritar de acțiuni către fiica sa, chiar dacă aceasta nu și-ar fi dorit inițial implicarea directă în conducerea societății care administrează clubul.

Gigi Becali, din nou patron la FCSB

Conform datelor prezentate, înainte de transfer, Gigi Becali deținea 99,99% din capitalul social al Fotbal Club FCSB SA, în timp ce Constantin Geambazi avea o singură acțiune, reprezentând 0,01% din societate. Ulterior, participația a fost trecută pe numele Teodorei Becali Mincu. Situația s-a modificat însă din nou în această vară, iar toate acțiunile au revenit în posesia lui Gigi Becali, care a redevenit oficial principalul decident al clubului bucureștean, notează Profit.ro.

Schimbarea vine într-o perioadă în care FCSB pregătește noul sezon și încearcă să își consolideze atât lotul, cât și structura administrativă. Patronul formației continuă să aibă un rol esențial în toate deciziile importante luate la nivelul echipei.

De-a lungul ultimilor ani, Becali a fost singura voce decisivă în ceea ce privește strategia clubului, transferurile și investițiile. Revenirea sa ca unic acționar confirmă faptul că modelul de conducere al FCSB rămâne unul centralizat.