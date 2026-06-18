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Gigi Becali, schimbare de ultim moment la FCSB! Formaţia bucureşteană are un nou patron în acte

Mihai Alecu Publicat: 18 iunie 2026, 10:32

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Gigi Becali, schimbare de ultim moment la FCSB! Formaţia bucureşteană are un nou patron în acte

Gigi Becali, din nou patron în acte la FCSB. Foto: Profimedia

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Schimbare importantă în structura administrativă a clubului FCSB. Gigi Becali a redevenit acționarul majoritar al formației roș-albastre, după ce fiica sa cea mare, Teodora Becali Mincu, s-a retras din acționariatul clubului.

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În urmă cu ceva timp, finanțatorul FCSB decisese să transfere pachetul majoritar de acțiuni către fiica sa, chiar dacă aceasta nu și-ar fi dorit inițial implicarea directă în conducerea societății care administrează clubul.

Gigi Becali, din nou patron la FCSB

Conform datelor prezentate, înainte de transfer, Gigi Becali deținea 99,99% din capitalul social al Fotbal Club FCSB SA, în timp ce Constantin Geambazi avea o singură acțiune, reprezentând 0,01% din societate. Ulterior, participația a fost trecută pe numele Teodorei Becali Mincu. Situația s-a modificat însă din nou în această vară, iar toate acțiunile au revenit în posesia lui Gigi Becali, care a redevenit oficial principalul decident al clubului bucureștean, notează Profit.ro.

Schimbarea vine într-o perioadă în care FCSB pregătește noul sezon și încearcă să își consolideze atât lotul, cât și structura administrativă. Patronul formației continuă să aibă un rol esențial în toate deciziile importante luate la nivelul echipei.

De-a lungul ultimilor ani, Becali a fost singura voce decisivă în ceea ce privește strategia clubului, transferurile și investițiile. Revenirea sa ca unic acționar confirmă faptul că modelul de conducere al FCSB rămâne unul centralizat.

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Gigi Becali nu are nevoie de parteneri la FCSB

În același timp, omul de afaceri a exclus posibilitatea cooptării unor noi investitori sau acționari la club, considerând că nu are nevoie de sprijin financiar suplimentar pentru a susține activitatea echipei.

Astfel, FCSB intră în noua stagiune cu aceeași formulă de conducere consacrată, Gigi Becali fiind din nou proprietarul aproape exclusiv al clubului și principalul responsabil pentru viitorul fostei campioane a României.

“De ce? Pentru ce? Ce-mi trebuie mie? Asta fac unii care au nevoie de bani și nu au bani să țină echipă. La fotbal nu e așa, nu e ca în alte afaceri. La fotbal se iau niște hotărâri și nu poți să iei hotărâri în locul cuiva pentru că bagi și tu bani. Pentru ce să aduc eu un acționar? Ce nevoie am eu de el. Dacă vreau să bag eu 20 de milioane de euro, bag 20 de milioane de euro”, a spus recent Gigi Becali.

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