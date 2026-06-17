Alertă la FCSB! Gigi Becali își poate pierde vedeta: salariu de 3 milioane de euro

Gigi Becali are mari probleme, la scurt timp după ce l-a vândut pe Darius Olaru la Royale Union Saint-Gilloise. Patronul celor de la FCSB are șanse mari să îl piardă și pe Florin Tănase.
Cel mai important marcator al roș-albaștrilor în sezonul precedent a plecat în vacanță fără să semneze prelungirea contractului, iar acum are pe masă o ofertă fantastică.
Florin Tănase, ademenit în China cu un salariu colosal
Florin Tănase nu este sigur că va continua din vară la FCSB, mai ales după ultima ofertă care a venit la adresa golgheterului roș-albaștrilor. Golazo.ro anunță că internaționalul român are o ofertă uriașă din China.
Sursa citată menționează că fotbalistul este ademenit cu un contract pe doi ani, iar salariul este unul colosal: 1,5 milioane de euro pe sezon, adică acesta va avea în buzunare trei milioane de euro la finalul înțelegerii, asta fără bonusuri.
Săptămâna aceasta este una decisivă pentru starul FCSB-ului, care nu ar fi la prima experiență în afara țării. Tănase a mai jucat pentru Al Jazira și Al Okhdoud.
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