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Alertă la FCSB! Gigi Becali își poate pierde vedeta: salariu de 3 milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 17 iunie 2026, 16:30

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Alertă la FCSB! Gigi Becali își poate pierde vedeta: salariu de 3 milioane de euro

Jucătorii FCSB-ului / Sportpictures

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Gigi Becali are mari probleme, la scurt timp după ce l-a vândut pe Darius Olaru la Royale Union Saint-Gilloise. Patronul celor de la FCSB are șanse mari să îl piardă și pe Florin Tănase.

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Cel mai important marcator al roș-albaștrilor în sezonul precedent a plecat în vacanță fără să semneze prelungirea contractului, iar acum are pe masă o ofertă fantastică.

Florin Tănase, ademenit în China cu un salariu colosal

Florin Tănase nu este sigur că va continua din vară la FCSB, mai ales după ultima ofertă care a venit la adresa golgheterului roș-albaștrilor. Golazo.ro anunță că internaționalul român are o ofertă uriașă din China.

Sursa citată menționează că fotbalistul este ademenit cu un contract pe doi ani, iar salariul este unul colosal: 1,5 milioane de euro pe sezon, adică acesta va avea în buzunare trei milioane de euro la finalul înțelegerii, asta fără bonusuri.

Săptămâna aceasta este una decisivă pentru starul FCSB-ului, care nu ar fi la prima experiență în afara țării. Tănase a mai jucat pentru Al Jazira și Al Okhdoud.

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