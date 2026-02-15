Pierdere mare pentru Rapid! Portarul Marian Aioani a ieşit accidentat! Ce s-a întâmplat după aceea - Antena Sport

Portarul Marian Aioani (26 de ani) a ieşit accidentat în minutul 29 al meciului Farul – Rapid. Dejan Iliev (30 de ani) i-a luat locul în poartă lui Aioani.

Înlocuitorul lui Aioani, Iliev, a comis o eroare majoră în prelungirile primei reprize. El a ratat complet ieşirea la un corner şi l-a faultat în careu pe Gustavo Marins.

Marian Aioani a ieşit accidentat! Înlocuitorul lui, Dejan Iliev, a comis penalty-ul din care Farul a revenit în avantaj

Centralul a dictat lovitură de la 11 metri pentru Farul. Penalty-ul a fost transformat de Denis Alibec, care a şutat în forţă, fără şanse pentru Iliev.

Işfan a deschis scorul în meciul Farul – Rapid, în minutul 19, după ce l-a driblat în careu pe Paşcanu şi l-a lobat superb pe Aioani. Anterior, în minutul 9, Işfan a trimis în bară. Aioani a avut noroc, neavând nicio şansă să intervină.

După înlocuirea lui Aioani, Borza a egalat, în minutul 40, după o pasă excelentă a lui Claudiu Petrila. Având în vedere că a înscris contra fostei sale echipe, Borza nu s-a bucurat.