Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pierdere mare pentru Rapid! Portarul Marian Aioani a ieşit accidentat! Ce s-a întâmplat după aceea - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Pierdere mare pentru Rapid! Portarul Marian Aioani a ieşit accidentat! Ce s-a întâmplat după aceea
Foto

Pierdere mare pentru Rapid! Portarul Marian Aioani a ieşit accidentat! Ce s-a întâmplat după aceea

Bogdan Stănescu Publicat: 15 februarie 2026, 18:03

Comentarii
Pierdere mare pentru Rapid! Portarul Marian Aioani a ieşit accidentat! Ce s-a întâmplat după aceea
galerie foto Galerie (1)

Marian Aioani iese accidentat, de pe teren / captura digisport.ro

Portarul Marian Aioani (26 de ani) a ieşit accidentat în minutul 29 al meciului Farul – Rapid. Dejan Iliev (30 de ani) i-a luat locul în poartă lui Aioani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înlocuitorul lui Aioani, Iliev, a comis o eroare majoră în prelungirile primei reprize. El a ratat complet ieşirea la un corner şi l-a faultat în careu pe Gustavo Marins.

Marian Aioani a ieşit accidentat! Înlocuitorul lui, Dejan Iliev, a comis penalty-ul din care Farul a revenit în avantaj

Centralul a dictat lovitură de la 11 metri pentru Farul. Penalty-ul a fost transformat de Denis Alibec, care a şutat în forţă, fără şanse pentru Iliev.

Işfan a deschis scorul în meciul Farul – Rapid, în minutul 19, după ce l-a driblat în careu pe Paşcanu şi l-a lobat superb pe Aioani. Anterior, în minutul 9, Işfan a trimis în bară. Aioani a avut noroc, neavând nicio şansă să intervină.

După înlocuirea lui Aioani, Borza a egalat, în minutul 40, după o pasă excelentă a lui Claudiu Petrila. Având în vedere că a înscris contra fostei sale echipe, Borza nu s-a bucurat.

Reclamă
Reclamă

Constănţenii au revenit în avantaj înainte de pauză, după ce Alibec a transformat penalty-ul în prelungiri.

Înaintea meciului, Rapid era pe locul 2 în Liga 1, cu 49 de puncte. Farul era pe 11, cu 37 de puncte. Rapid s-a încurcat şi etapa trecută, 1-1 acasă, cu Petrolul.

Importuri de miliarde de euro pe produse pe care le găsim şi în România. Care e explicaţiaImporturi de miliarde de euro pe produse pe care le găsim şi în România. Care e explicaţia
Reclamă
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românul care a încercat să răpească un copil în Italia ar fi acţionat la comanda unui cartel
Observator
Românul care a încercat să răpească un copil în Italia ar fi acţionat la comanda unui cartel
Ce dialog uluitor a avut Gigi Becali cu Inteligenţa Artificială. Șocul a fost total: “Tu ești cel mai mare mincinos / Acolo e Satana!”
Fanatik.ro
Ce dialog uluitor a avut Gigi Becali cu Inteligenţa Artificială. Șocul a fost total: “Tu ești cel mai mare mincinos / Acolo e Satana!”
20:58
“5, 6, 7, 8, să o scoatem din play-off”. Suporterii Craiovei, mesaje ironice către FCSB pe Ion Oblemenco
20:52
Reacţia lui Andrei Raţiu, după ce a fost desemnat omului meciului în Rayo – Atletico Madrid 3-0!
20:40
LIVE TEXTUniversitatea Craiova – FCSB 1-0. Bucureştenii au la dispoziţie 45 de minute să recupereze
20:38
Denis Alibec, pus pe glume după ce a marcat din nou pentru Farul: “Termin benzina în minutul 60”
20:22
VideoJurnal Antena Sport | De ziua lui, David Cristofor a reuşit cea mai tare performanţă din istorie
20:20
VideoJurnal Antena Sport | “Zburătorii” din NBA au “decolat” la concursul de slam dunk, înainte de All-Star Game
Vezi toate știrile
1 Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: “A greşit! Poate îşi va da seama” 2 UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii 3 FotoPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă 4 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 5 FotoValentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: “Nu mă mai lăsau să joc” 6 Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei
Citește și