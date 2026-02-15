Pierdere mare pentru Rapid! Portarul Marian Aioani a ieşit accidentat! Ce s-a întâmplat după aceea - Antena Sport

Portarul Marian Aioani (26 de ani) a ieşit accidentat în minutul 29 al meciului Farul – Rapid. Dejan Iliev (30 de ani) i-a luat locul în poartă lui Aioani.
Înlocuitorul lui Aioani, Iliev, a comis o eroare majoră în prelungirile primei reprize. El a ratat complet ieşirea la un corner şi l-a faultat în careu pe Gustavo Marins.
Marian Aioani a ieşit accidentat! Înlocuitorul lui, Dejan Iliev, a comis penalty-ul din care Farul a revenit în avantaj
Centralul a dictat lovitură de la 11 metri pentru Farul. Penalty-ul a fost transformat de Denis Alibec, care a şutat în forţă, fără şanse pentru Iliev.
Işfan a deschis scorul în meciul Farul – Rapid, în minutul 19, după ce l-a driblat în careu pe Paşcanu şi l-a lobat superb pe Aioani. Anterior, în minutul 9, Işfan a trimis în bară. Aioani a avut noroc, neavând nicio şansă să intervină.
După înlocuirea lui Aioani, Borza a egalat, în minutul 40, după o pasă excelentă a lui Claudiu Petrila. Având în vedere că a înscris contra fostei sale echipe, Borza nu s-a bucurat.
Constănţenii au revenit în avantaj înainte de pauză, după ce Alibec a transformat penalty-ul în prelungiri.
Înaintea meciului, Rapid era pe locul 2 în Liga 1, cu 49 de puncte. Farul era pe 11, cu 37 de puncte. Rapid s-a încurcat şi etapa trecută, 1-1 acasă, cu Petrolul.
- “5, 6, 7, 8, să o scoatem din play-off”. Suporterii Craiovei, mesaje ironice către FCSB pe Ion Oblemenco
- Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Bucureştenii au la dispoziţie 45 de minute să recupereze
- Denis Alibec, pus pe glume după ce a marcat din nou pentru Farul: “Termin benzina în minutul 60”
- Suporterii Rapidului au răbufnit: “Vă rupem picioarele”. Ameninţări la adresa conducerii
- “E recâştigat pentru fotbalul românesc” Remarcatul lui Ianis Zicu, după Farul – Rapid 3-1!