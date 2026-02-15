Porumboiu semnalează o mare eroare de arbitraj în UTA - FC Botoșani - Antena Sport

UTA Arad a trecut de FC Botoşani, cu 2-1, dar meciul s-a decis în favoarea gazdelor şi în urma unei greşeli de arbitraj.
În minutul 90, la scorul de 1-1, Găman a dictat penalty pentru UTA. La ultimul său joc pentru UTA, căpitanul Valentin Costache a executat și a făcut 2-1 pentru UTA. Reuşita l-a lăsat în lacrimi, pentru că de mâine pleacă transferat la Noah Yerevan. Finalul a fost unul tensionat.
În prelungiri, la o fază în careul gazdelor arbitrul George Găman a dictat penalty pentru FC Botoșani, dar, chemat de colegii din camera VAR, a revăzut faza și a decis să nu mai dea lovitură de pedeapsă. O mare eroare! Crede Adrian Porumboiu.
“După părerea mea, la ambele faze de la Arad a fost penalty. La primul, atacantul arădenilor dă pe lângă minge.
Dar ea era in joc când Anestis, din imprudență, îl lovește peste picioare. La al doilea, cel pentru Botoșani, arbitrul George Găman a văzut bine prima dată. Nu știu ce ce l-au mai întors cei de la VAR! La fel, a fost vorba despre imprudență.
Atacantul joacă mingea, fundașul nu. Dar, din alunecare, intră cu piciorul în cel al adversarului. Îl lovește clar. Ambele penaltyuri au fost de aceeași mamă, ca să zic așa, adică în urma unor faulturi comise din imprudență”, a declarat Adrian Porumboiu pentru gsp.ro.
- Denis Alibec, pus pe glume după ce a marcat din nou pentru Farul: “Termin benzina în minutul 60”
- Universitatea Craiova – FCSB 1-0. Al Hawlawi, gol fabulos! Arde Bănia!
- Suporterii Rapidului au răbufnit: “Vă rupem picioarele”. Ameninţări la adresa conducerii
- “E recâştigat pentru fotbalul românesc” Remarcatul lui Ianis Zicu, după Farul – Rapid 3-1!
- Reacţia lui Işfan, după golul de senzaţie din Farul – Rapid 3-1! Ce a spus despre şansele la play-off