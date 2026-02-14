Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul - FC Argeș 2-1 - Antena Sport

Radu Petrescu a comis o greşeală care a dus la viciere de rezultat, în cazul partidei dintre Petrolul şi FC Argeş, 2-1, aşa cum a recunoscut şi Comisia Centrală a Arbitrilor.
Petrescu va suporta consecinţele şi riscă să nu mai arbitreze în acest sezon de Liga 1, după ce le-a scos piteştenilor mingea din poartă, în minutul 87, atunci când scorul era egal, 1-1. Ulterior, Petrolul s-a impus cu 2-1.
Radu Petrescu a încasat 1.250 de euro după Petrolul – FC Argeş 2-1
Multă lume şi-a pus întrebarea legată de suma pe care a încasat-o Petrescu după ce a condus meciul cu final scandalos de la Ploieşti. Răspunsul e 1.250 de euro! Acesta este baremul pe care îl au arbitrii de centru din Liga 1, sumă care este plătită evident de clubul gazdă.
De asemenea, arbitrii de linie sunt recompensaţi cu 800 de euro fiecare, în timp ce cel de rezervă primeşte 400 de euro.
Radu Petrescu, greşeală uriaşă pe final de meci
La interviul acordat la finalul meciului de către Mario Tudose, acesta a dezvăluit ce i-a transmis pe teren Radu Petrescu, după decizia bizară de a anula golul valabil al oaspeţilor.
Lui Petrescu i s-ar fi spus în cască faptul că nu a fost fault la lovitura liberă acordată iniţial. Astfel că a ales să fluiere imediat după execuţia lui Micovschi un presupus fault un atac, care însă nu a avut loc. Asta pentru ca greşeala iniţială să nu ducă la marcarea unui gol.
“Eu din ce am înțeles e că s-a fluierat fault la lovitura liberă pe care a bătut-o Micovschi, după aceea i s-a transmis în cască, din ce am înțeles, că nu a fost fault. Dânsul a fluierat înainte să lovească Micovschi mingea fault în atac pentru că nu a fost fault. Asistenții… Nu știu.
Nu știu de ce a mai numărat la zid. Eu așa am înțeles. Nimeni nu a înțeles. Toată lumea s-a strâns în jurul lui, dânsul a zis că nu vrea să dea explicații și că vorbește doar cu mine. Eu nu am reușit să îi calmez pe băieți și nu a mai vrut să vorbească.
Mi s-a transmis că nu a fost fault. Practic a întors faza înainte să lovească mingea Micovschi, dar noi marcasem. Ne-a costat un gol. La cât de strâns e campionatul, orice punct contează. Dacă luam un punct în seara asta, era super bine. Așa plecăm cu 0 puncte și cu moralul la pământ”, a spus Tudose după meci.
Comunicatul emis de Comisia Centrală a Arbitrilor
“În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat.
Din păcate, conform protocolului VAR, intervenția arbitrajului video nu a mai fost posibilă, întrucât fluierul arbitrului a fost auzit înainte ca mingea să intre în poartă, fapt ce a eliminat posibilitatea revizuirii și corectării deciziei.
Comisia Centrală a Arbitrilor recunoaște impactul semnificativ pe care astfel de erori îl pot avea asupra desfășurării și rezultatului unei partide. În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore.”
