Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul - FC Argeș 2-1 - Antena Sport

Radu Petrescu a comis o greşeală care a dus la viciere de rezultat, în cazul partidei dintre Petrolul şi FC Argeş, 2-1, aşa cum a recunoscut şi Comisia Centrală a Arbitrilor.

Petrescu va suporta consecinţele şi riscă să nu mai arbitreze în acest sezon de Liga 1, după ce le-a scos piteştenilor mingea din poartă, în minutul 87, atunci când scorul era egal, 1-1. Ulterior, Petrolul s-a impus cu 2-1.

Radu Petrescu a încasat 1.250 de euro după Petrolul – FC Argeş 2-1

Multă lume şi-a pus întrebarea legată de suma pe care a încasat-o Petrescu după ce a condus meciul cu final scandalos de la Ploieşti. Răspunsul e 1.250 de euro! Acesta este baremul pe care îl au arbitrii de centru din Liga 1, sumă care este plătită evident de clubul gazdă.

De asemenea, arbitrii de linie sunt recompensaţi cu 800 de euro fiecare, în timp ce cel de rezervă primeşte 400 de euro.

Radu Petrescu, greşeală uriaşă pe final de meci

La interviul acordat la finalul meciului de către Mario Tudose, acesta a dezvăluit ce i-a transmis pe teren Radu Petrescu, după decizia bizară de a anula golul valabil al oaspeţilor.