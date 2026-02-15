Andrei Rațiu, assist în meciul cu Atletico Madrid. De ce românul a intrat în istoria La Liga - Antena Sport

În minutul 40, Andrei Raţiu a fost omul momentului pentru Rayo Vallecano. Pasa lui a dus la deschiderea golului.

Andrei Rațiu a văzut bine jocul şi a trimis o pasă decisivă la Fran Pere, care a înscris în colţul drept. Românul este om de bază şi este considerat printre cei mai buni fundaşi din campionatul Spaniei. La capătul celor 90 de minute, Rayo s-a impus cu 3-0, iar Raţiu a mai avut un alt motiv de bucurie.

Totodată, el a reuşit o nouă performanţă. Andrei Rațiu a devenit al 12-lea român ca număr de meciuri în La Liga. Graţiei meciului cu Atletico Madrid, din runda 24, Andrei Rațiu a intrat în istoria românilor din La Liga.

Fotbalistul de 27 de ani l-a depășit pe Gică Popescu și a devenit al 12-lea jucător din România ca număr de meciuri jucate în prima divizie a Spaniei, cu 67 de partide.

Pe primul loc, la o distanță considerabilă se află Gică Craioveanu (221 de meciuri), Cosmin Contra este pe locul doi (188 de meciuri), iar podiumul este completat de Constantin Gâlcă (162 de meciuri).