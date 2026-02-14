AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv - Antena Sport

Închide meniul
AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv

AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv

AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv

Daniel Işvanca Publicat: 14 februarie 2026, 17:19

AC Milan i-a stabilit prețul lui Andrei Coubiș! Cât trebuie să plătească U Cluj pentru a-l transfera definitiv

Andrei Coubiș / SPORT PICTURES

Andrei Coubiș a fost una dintre surprizele celor de la Universitatea Cluj pe piața transferurilor, fundașul român fiind legitimat în Serie A, la cei de la AC Milan.

Stoperul a spart gheața în tricoul „șepcilor roșii” și a marcat în partida cu Oțelul Galați, din Cupa României. AC Milan le-a comunicat ardelenilor cât trebuie să plătească pentru a-l cumpăra definitiv.

Cât trebuie să plătească U Cluj pentru transferul definitiv al lui Andrei Coubiș

Andrei Coubiș este unul dintre fundașii care ar putea ajunge la echipa națională de fotbal a României, stoperul având perspective bune, mai ales odată cu venirea în Liga 1.

Lăsat împrumut de AC Milan până la finalul acestui sezon, acesta ar putea deveni jucătorul celor de la Universitatea Cluj, cu acte în regulă. Potrivit celor de la prosport.ro, gruparea din Serie A i-a fixat acestuia un preț de 125.000 de euro.

Trei meciuri a jucat Andrei Coubiș de când a ajuns în fotbalul românesc. 100.000 de euro este cota de piață a acestuia, potrivit celor de la Transfermarkt.

