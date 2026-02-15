Atacantul dat afară de Gigi Becali marchează "la foc automat" în Europa! Cum îl critica patronul FCSB-ului - Antena Sport

Atacantul criticat în trecut de Gigi Becali, în perioada în care evolua la FCSB, Ivan Mamut (28 de ani), e în mare formă în prima ligă din Croaţia. Mamut evoluează în prezent la Varazdin şi a înscris 4 goluri în ultimele 5 meciuri. În unul dintre acestea, cu Slaven Belupo, a dat şi un assist, pe lângă gol, fiind omul meciului. Flashscore.ro l-a notat cu 9.6 pentru prestaţia lui din Slaven Belupo – Varazdin 0-2.

În 21 de meciuri în care a jucat pentru Varazdin în campionat, în acest sezon, Mamut a încris 8 goluri şi a dat 4 assist-uri. Are un gol şi în Cupa Croaţiei şi unul în Conference League. A jucat în două meciuri în aceste competiţii.

Ivan Mamut este cotat de către transfermarkt.com, în prezent, la 450.000 de euro. Gigi Becali îl transfera în vara lui 2021, fără niciun ban, aducându-l de la Universitatea Craiova. După un an, Becali îl lăsa liber.

„Ne trebuie un atacant, eu spun de mult timp că trebuie un atacant. Eu am avut încredere în Mamut, dar când am văzut că se lovește mingea de el și sare la trei metri… Şi nu poate să facă o preluare pe care pot să o fac și eu… M-am înșelat”, îl critica în trecut Gigi Becali pe Mamut, în perioada în care atacantul evolua pentru FCSB.

După 22 de etape disputate, Varazdin e pe locul 4 în prima ligă croată, cu 32 de puncte, la egalitate cu Rijeka, aflată pe 3. Lider e Dinamo Zagreb, cu 48 de puncte.