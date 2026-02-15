Gestul făcut de Borza la golul marcat contra fostei echipe - Antena Sport

Rapid a reuşit să restabilească egaliatea, 1-1, în minutul 40. Andrei Borza a fost cel care a egalat, din pasa lui Petrila! El nu s-a bucurat, înscriind în poarta fostei sale echipe.
Rapid l-a transferat pe Andrei Borza de la Farul în 2023, cu 800.000 de euro. Pentru giuleşteni, fotbalistul a evoluat în 78 de partide, iar golul cu Farul este cel de-al doilea înscris de când a venit la Rapid. Crescut la Academia lui Gică Hagi, Andrei Borza a evoluat pentru constănţeni în 36 de partide şi a marcat trei goluri. Reuşita cu Farul a venit pentru Boza după dezamăgirea din Cupă.
Andrei Borza, copleșit de eliminarea din Cupa României
Rapidul a ratat calificarea în sferturile Cupei României, după ce a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la CFR Cluj, în ultima etapă a grupelor. Echipa antrenată de Costel Gâlcă avea nevoie de victorie pentru a urca peste ardeleni în clasament.
După fluierul final, jucătorii Rapidului nu și-au putut ascunde dezamăgirea, cel mai afectat de acest „eșec” fiind Andrei Borza. Puștiul din defensiva alb-vișinie a fost surprins în lacrimi pe teren.
