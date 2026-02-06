Rapid - Petrolul 1-1. Remiză tensionată în "Primvs derby". Giuleștenii ratează șansa de a urca pe primul loc - Antena Sport

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză pe Giulești!

Min. 21: Keita trage cu putere de la distanță, dar Bălbărău reține în doi timpi.

Min. 14: Grameni a trimis un șut puternic, însă balonul a trecut pe lângă poarta Petrolului.

Min. 1: Start de meci pe Giulești!

Rapid : Iliev – Manea, Pașcanu, Bolgado, Sălceanu – Grameni, Keita, Moruțan – Jambor, Petrila, Paraschiv. Rezerve : Aioani, Ciobotariu, Onea, Borza, Vulturar, Hromada, G. Gheorghe, A. Șucu, Christensen, Al. Dobre, Hazrollaj, Koljic. Antrenor : Constantin Gâlcă

Rapid ocupă locul secund, cu 48 de puncte, fiind la egalitate cu rivalii de la Dinamo. Giuleştenii sunt la un singur punct distanţă de liderul Universitatea Craiova, după 25 de runde disputate din Liga 1.

De cealaltă parte, Petrolul a obţinut o victorie în runda trecută, 1-0 cu Unirea Slobozia. “Lupii” lui Eugen Neagoe ocupă locul 12, cu 24 de puncte.

În tur, Rapid s-a impus la limită în duelul cu Petrolul, pe “Ilie Oană”, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Paşcanu.

“Primvs derby” va fi la episodul cu numărul 86. Rapid s-a impus de 38 de ori în confruntarea istorică cu Petrolul, în timp ce “lupii” au câştigat 23 de dueluri. Cea mai clară victorie au înregistrat-o giuleştenii, scor 6-1, în sezonul 1962-1963.

Echipele probabile la Rapid – Petrolul:

Rapid (4-3-3): Aioani – Manea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza – Christensen, Grameni, Hromada – Moruțan, Paraschiv, Dobre

Antrenor: Costel Gâlcă

Petrolul (3-4-3): Bălbărău – Roche, Papp, Guilherme – Dumitrescu, Jyry, Dulca, Ricardinho – R. Pop, Chică-Roșă, V. Gheorghe

Antrenor: Eugen Neagoe

Ce a spus Costel Gâlcă, înainte de Rapid – Petrolul

„După rezultatul pozitiv de la Sibiu suntem mult mai bine, avem încredere. Campionatul e echilibrat, e important să câștigăm și meciul următor. Am spus-o și înainte, mai ales că e un derby, trebuie să dăm tot, să avem atitudinea din repriza a doua cu Hermannstadt.

Important e să ne atingem obiectivul cât mai repede, abia apoi să vorbim despre titlu. Jucătorii noi mai au nevoie de ceva meciuri, și Daniel, și Olimpiu. Aduc un plus. Trebuie să ne adaptăm, de aceea am spus că o să facem unele schimbări în echipa de start. E nevoie să venim cu ceva mai fresh.

Kevin Ciubotaru e un jucător bun, dar noi am transferat pe postul acela. Sperăm ca Sălceanu să debuteze cât mai repede. La Talisson trebuie să așteptăm, știm procedura. El e pregătit, a jucat înainte să vină aici. Pentru noi e important să ne atingem obiectivul. Când vom intra în linie dreaptă, voi vorbi de titlu”, a declarat Costel Gâlcă.