Se anunță „infern” pentru FCSB în Bănie! Câte bilete s-au vândut la meciul Universității Craiova contra campioanei - Antena Sport

Universitatea Craiova va înfrunta pentru a doua oară în interval de câteva zile FCSB, după ce în prima partidă oltenii au eliminat formația antrenată de Elias Charalambous din Cupa României.

Partida de duminică are o însemnătate și mai mare pentru ambele echipe, fiind vorba despre un duel în campionatul intern, acolo unde este nevoie mare de puncte. Suporterii „juveților” s-au mobilizat, iar numărul spectatorilor așteptați în „vulcanul de pe Oblemenco” va fi unul ridicat.

Peste 20.000 bilete vândute la Universitatea Craiova – FCSB

Atât Universitatea Craiova, cât și FCSB vor avea absențe importante la capul de afiș al etapei cu numărul 27 din Liga 1. Ștefan Baiaram este suspendat pentru partida din Bănie, iar Steven Nsimba și Florin Tănase sunt ambii accidentați.

Echipa antrenată de Filipe Coelho și-a propus să încheie această rundă tot în fruntea clasamentului, iar suporterii au de gând să creeze un adevărat „infern” pentru campioana României.

Potrivit celor de la fanatik.ro, pentru disputa de duminică au fost vândute deja peste 20.000 de bilete. Universitatea Craiova – FCSB este duminică, 15 februarie, de la ora 20:00, iar partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.