UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii - Antena Sport

UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii

Viviana Moraru Publicat: 14 februarie 2026, 16:27

Valentin Costache, la UTA/ Sport Pictures

UTA l-a vândut pe Valentin Costache (27 de ani). Mijlocașul a ajuns la o înțelegere cu FC Noah Yerevan, campioana din Armenia, acolo unde va încasa un salariu consistent.  

Deși în continuare este în lupta pentru calificarea în play-off, UTA a decis să renunțe la unul dintre cei mai importanți jucători. Valentin Costache a fost titular indiscutabil în echipa lui Adrian Mihalcea, el bifând 30 de meciuri, în toate competițiile. 

UTA l-a vândut pe Valentin Costache în Armenia

Valentin Costache va încasa un salariu de 30.000 de euro la noua lui echipă, FC Noah Yerevan, notează gsp.ro. În urma plecării mijlocașului, UTA se va alege cu suma de 200.000 de euro. 

Valentin Costache mai avea contract cu arădenii până în vara lui 2027. Mijlocașul evolua la UTA din septembrie 2024, atunci când s-a despărțit de Apollon Limassol. 

Până să accepte oferta celor de la FC Noah Yerevan, Valentin Costache a refuzat oferte din China, în această iarnă, fapt dezvăluit chiar de el recent: „Am avut ceva oferte, eu le-am refuzat pe unele din ele. Dacă e să mai apară ceva… Au fost oferte şi din China, dar nu mai sunt de actualitate. Am mai refuzat o ofertă acum patru zile”, spunea mijlocașul, după ultimul meci disputat pentru UTA. 

Cel mai probabil, Valentin Costache nu va face parte din lotul lui Adrian Mihalcea duminică, atunci când UTA se va duela cu Botoșani. Arădenii țintesc victoria pentru a rămâne în cursa pentru calificarea în play-off, fiind la patru puncte de locul șase, ocupat de U Cluj. 

  • Valentin Costache este cotat la un milion de euro 
  • Zece goluri marcate și patru pase decisive reușite sunt cifrele lui Valentin Costache, în cele 30 de meciuri bifate la UTA în acest sezon 
