Farul - Rapid 1-0. Işfan gol superb! Constănţenii au avut şi o bară - Antena Sport

Meciul dintre Farul Constanţa şi Rapid, din etapa cu numărul 27 a Ligii 1, e transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport, de la ora 17:00.

Dacă echipa de la malul mării şi-a luat gândul de la titlu, Rapid poate urca, provizoriu, pe primul loc în Liga 1, cel puţin până la meciul de duminică seară dintre Universitatea Craiova şi FCSB.

Farul – Rapid 1-0 LIVE TEXT

Min. 19: Farul – Rapid 1-0! Işfan a deschis scorul! Gol superb reuşit de el. Şi-a driblat perfect adversarul direct, pe Paşcanu, şi l-a lobat fără probleme pe Aioani

Min. 14: Paradă de senzaţie a lui Munteanu! A respins din şpagat şutul lui Grameni

Min. 9: Bară pentru constănţeni! Işfan a izbit bara laterală, cu un şut din interiorul careului