Farul - Rapid 1-0. Işfan gol superb! Constănţenii au avut şi o bară - Antena Sport

Meciul dintre Farul Constanţa şi Rapid, din etapa cu numărul 27 a Ligii 1, e transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport, de la ora 17:00.
Dacă echipa de la malul mării şi-a luat gândul de la titlu, Rapid poate urca, provizoriu, pe primul loc în Liga 1, cel puţin până la meciul de duminică seară dintre Universitatea Craiova şi FCSB.
Farul – Rapid 1-0 LIVE TEXT
Min. 19: Farul – Rapid 1-0! Işfan a deschis scorul! Gol superb reuşit de el. Şi-a driblat perfect adversarul direct, pe Paşcanu, şi l-a lobat fără probleme pe Aioani
Min. 14: Paradă de senzaţie a lui Munteanu! A respins din şpagat şutul lui Grameni
Min. 9: Bară pentru constănţeni! Işfan a izbit bara laterală, cu un şut din interiorul careului
Min. 7: Ocazie pentru Farul! Gustavo Marins a fost aproape de gol
Min. 6: Ocazie imensă pentru Rapid! Talisson, aflat la debut, nu a putut înscrie cu capul din câţiva metri. Lovitura lui de cap s-a dus peste poartă
Min. 1: A început meciul!
Rapid este pe locul 2 în acest moment, la egalitate de puncte cu Dinamo, echipa de pe locul 3. Lider este Universitatea Craiova, cu 50 de puncte. De partea cealaltă, Farul Constanţa este pe locul 11, cu 34 de puncte, departe de locurile de play-off.
Etapa trecută, Rapid a remizat pe teren propriu, cu Petrolul Constanţa, scor 1-1. Tot 1-1 s-a încheiat şi meciul din Cupa României de la Cluj, cu CFR. De partea cealaltă, constănţenii au pierdut meciul cu Slobozia de etapa trecută, iar la mijlocul săptămânii s-au impus în Cupa României contra celor de la CS Dinamo.
Cele două echipe s-au întâlnit pe 4 octombrie 2025 în Giuleşti, în meciul tur. Atunci, echipa lui Gâlcă s-a impus cu 3-1. Autoglul lui Larie şi dubla lui Dobre au decis soarta partidei în favoarea lui Rapid, în timp ce pentru Farul a marcat Vînă.
Echipele de start în Farul Constanţa – Rapid
- FARUL (4-3-3): Munteanu – Maftei, Larie, Gustavo, Pellegrini – Vînă, Dican, Radaslavescu – Isfan, Alibec, Ganea
Antrenor: Ianis Zicu
- RAPID (4-3-3): Aioani – Manea, Ciubotariu, Pașcanu, Borza – Keita, Grameni, Christensen – Dobre, Petrila, Talisson
Antrenor: Constantin Gâlcă
Talisson a fost titularizat în premieră de Costel Gâlcă. Brazilianul transferat în această iarnă a bifat primele minute pentru giuleşteni în meciul din Cupa României, cu CFR Cluj.
