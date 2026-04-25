Video Momente incredibile în finală! Un ceas a zburat, apoi doi jucători s-au ciocnit şi l-au accidentat pe al treilea

Momente incredibile au avut loc în finala Ligii Campionilor Asiei, dintre Al Ahli Saudi şi Machida, partidă transmisă în direct în AntenaPLAY. În minutul 76, la un corner bătut de Soma, jucător al formaţiei japoneze Machida, un ceas a zburat din tribune. Apoi, la aceeaşi fază, Soma şi Nakayama s-au dat cap în cap. În cădere, a fost “faultat” şi Mae, care însă a scăpat mai “ieftin”. El s-a ridicat primul după această ciocnire uluitoare.