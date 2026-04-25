Momentul trist în care Răzvan Lucescu a primit medalia, după finala pierdută dramatic de PAOK
Antrenorul român al lui PAOK, Răzvan Lucescu (57 de ani), a primit medalia de finalist al Cupei Greciei, alături de jucătorii săi. A fost un moment trist, Răzvan Lucescu pierzând dramatic finala Cupei Greciei, care a fost în direct în AntenaPLAY. La ceremonia de decernare a medaliilor Răzvan Lucescu a fost îmbrăţişat de oficialii greci, el trecând prin momente teribile după decesul tatălui său, marele Mircea Lucescu.