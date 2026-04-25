Răzvan Lucescu, prima reacţie după ce PAOK Salonic a pierdut dramatic Cupa Greciei: “O noapte neagră”

Răzvan Lucescu a oferit prima reacţie după ce PAOK Salonic a pierdut finala Cupei Greciei. OFI Creta s-a impus în duelul de la Volos, scor 3-2, după 120 de minute de joc, într-un meci care a fost LIVE în AntenaPLAY.

PAOK a deschis scorul, dar a fost întoarsă de echipa din Creta. Formaţia antrenorului român a restabilit egalitatea în minutul 90+7. Un penalty transformat în minutul 105+4 a decis soarta partidei, iar OFI Creta a cucerit Cupa Greciei.

Răzvan Lucescu, după înfrângerea din finala Cupei Greciei: “Le-am făcut cadou un penalty”

Dezamăgit la finalul partidei, Răzvan Lucescu s-a plâns de modul în care jucătorii săi le-au făcut cadouri celor de la OFI Creta, mai ales la golurile 2 şi 3 marcate de echipa care s-a impus în Cupa Greciei.

În minutul 105+4, Chatsidis a făcut henţ în careu, iar Leya Iseka a tranformat de la punctul cu var. Această fază avea să decidă finala Cupei Greciei.

“E o noapte neagră pentru noi. Am dominat, dar la prima fază ne-am pierdut încrederea. Am pierdut controlul jocului, după care am primit gol fără ca OFI să domine. E greşeala noastră. Le facem un corner cadou şi un penalty.