Cristiano Bergodi nu s-a descurajat, după ce U Cluj a bifat a doua înfrângere la rând: „Noi nu căutăm alibiuri”

Universitatea Cluj a suferit al doilea eșec la rând în acest play-off, formația antrenată de Cristiano Bergodi fiind învinsă la limită pe terenul rivalei CFR.
Tehnicianul italian și-a expus concluziile după fluierul final și a transmis care au fost principalele motive pentru care echipa sa a pierdut în Gruia.
Cristiano Bergodi: „Campionatul se joacă”
Universitatea Cluj rămâne pentru moment lider în play-off, însă poate pica pe locul secund, în funcție de rezultatul partidei dintre FC Argeș și Universitatea Craiova.
Cristiano Bergodi a vorbit la finalul disputei pierdute cu CFR despre marele probleme care au adus la acest eșec, însă a transmis că este în continuare optimist în ceea ce privește lupta la titlu.
„Pe fondul de oboseală, nu am fost așa reactivi. Am închis bine spațiile, dar nu mergea bine jocul când aveam mingea. A fost un meci greu, un joc bine conturat, dar păcat de acest penalty, nu pot să le reproșez nimic jucătorilor. Mergem înainte, se joacă campionatul.
Problema mare a fost că Lukic s-a accidentat, credeam că se putea recupera, dar când joci fără atacant e foarte greu, ne-a lipsit mult Lukic. E principalul motiv, am încercat cu alți jucători, dar nu e ușor, el e un jucător care închide acțiunea noastră.
Nu ne-a surprins CFR, la noi este al treilea meci, nu e ușor. Nu suntem Barcelona, ai probleme de oboseală și am jucat fără atacant. Am crezut că puteam recupera, la încălzire a simțit ceva și a trebuit schimbat. Nu sunt dezamăgit, de rezultat da, dar nu am ce să le reproșez jucătorilor.
Suntem în finala Cupei, suntem pe primul loc. Noi nu căutăm alibiuri, al treilea meci într-o săptămână nu e ușor”, a declarat Cristiano Bergodi, potrivit digisport.ro.
- Daniel Pancu surprinde după victoria cu U Cluj: „Am luat o opțiune serioasă la locul 4”
- Andrei Cordea şi-a amintit de scandalul uriaş cu Cristiano Bergodi: “Nu e firea mea”! Ce a spus de obiectiv
- Mario Camora pune presiune pe adversarele din play-off, după 1-0 cu U Cluj: „Noi vom da tot”
- CFR Cluj – U Cluj 1-0. Echipa lui Daniel Pancu reintră în lupta la titlu
- Mihai Stoica a făcut anunţul despre Siyabonga Ngezana: “S-a terminat şi pentru el”