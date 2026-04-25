Cristiano Bergodi nu s-a descurajat, după ce U Cluj a bifat a doua înfrângere la rând: „Noi nu căutăm alibiuri”

Universitatea Cluj a suferit al doilea eșec la rând în acest play-off, formația antrenată de Cristiano Bergodi fiind învinsă la limită pe terenul rivalei CFR.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tehnicianul italian și-a expus concluziile după fluierul final și a transmis care au fost principalele motive pentru care echipa sa a pierdut în Gruia.

Cristiano Bergodi: „Campionatul se joacă”

Universitatea Cluj rămâne pentru moment lider în play-off, însă poate pica pe locul secund, în funcție de rezultatul partidei dintre FC Argeș și Universitatea Craiova.

Cristiano Bergodi a vorbit la finalul disputei pierdute cu CFR despre marele probleme care au adus la acest eșec, însă a transmis că este în continuare optimist în ceea ce privește lupta la titlu.

„Pe fondul de oboseală, nu am fost așa reactivi. Am închis bine spațiile, dar nu mergea bine jocul când aveam mingea. A fost un meci greu, un joc bine conturat, dar păcat de acest penalty, nu pot să le reproșez nimic jucătorilor. Mergem înainte, se joacă campionatul.