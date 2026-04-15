Atmosferă de senzaţie pe Allianz Arena la meciul “de foc” Bayern Munchen – Real Madrid! Imagini impresionante

Fanii lui Bayern Munchen au pregătit o atmosferă de senzaţie pe Allianz Arena la meciul pe care favoriţii lor îl dispută cu Real Madrid pentru un loc în semifinalele Ligii Campionilor.

Fanii bavarezi au umplut stadionul până la refuz şi au avut o scenografie specială. “Alles in unserer Hand (n.r: Totul în mâinile noastre)”, a fost mesajul fanilor bavarezi pentru favoriţii lor. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Ei au “desenat” silueta unui portar al lui Bayern Munchen. Ironic, portarul lui Bayern Munchen, Manuel Neuer (40 de ani), a comis o gafă monumentală în startul partidei. El i-a oferit pe tavă o minge lui Arda Guler, iar tânărul star turc, cu poarta goală, nu l-a iertat pe Neuer. Dacă primea gol în minutul 1, Bayern Munchen reuşea să egaleze în minutul 6, prin Pavlovic. A fost rândul lui Lunin să gafeze, portarul lui Real stând inexplicabil pe linia porţii la un corner. Pavlovic a înscris cu capul, nemarcat.

În turul de pe Santiago Bernabeu, Bayern Munchen s-a impus cu 2-1. Luis Diaz şi Harry Kane au marcat în tur pentru bavarezi, în timp ce pentru Real Madrid a înscris Kylian Mbappe.