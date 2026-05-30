O nouă surpriză la Roland Garros. Coco Gauff, campioana de anul trecut, eliminată în turul trei

Viviana Moraru Publicat: 30 mai 2026, 22:45

Coco Gauff, la Roland Garros/ Profimedia

Deţinătoarea trofeului, Coco Gauff, a fost eliminată sâmbătă de la turneul de grand slam French Open, fiind învinsă în turul al treilea de Anastasia Potapova, scor 4-6, 7-6(1), 6-4.

Existau motive să credem că Coco Gauff urma să aibă de înfruntat cea mai grea încercare de până acum în apărarea titlului de la Roland Garros, în turul al treilea, sâmbătă, împotriva Anastasiei Potapova.

Coco Gauff, eliminată în turul trei la Roland Garros

Austriaca, cap de serie numărul 28, finalistă la Linz şi semifinalistă la Madrid, era una dintre jucătoarele în formă ale sezonului pe zgură şi a câştigat ultimele două meciuri din întâlnirile directe dintre cele două de acum trei ani, care includeau singura lor întâlnire pe zgură din carieră.

Şi timp de 2 ore şi 37 de minute pe terenul Philippe-Chatrier, aşa a şi fost – până când s-a transformat într-o altă surpriză dramatică într-o săptămână plină de astfel de evenimente.

Pentru Gauff, înfrângerea nu a pus capăt doar apărării titlului. A marcat, de asemenea, prima ei înfrângere în turul trei la Paris şi prima ei înfrângere în faţa unei alte jucătoare decât Iga Swiatek la un turneu major pe zgură, de la înfrângerea suferită în faţa eventualei campioane Barbora Krejcikova în 2021.

