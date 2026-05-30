Suma uriaşă câştigată de PSG, după ce a cucerit pentru al doilea an la rând trofeul UEFA Champions League

Alex Masgras Publicat: 30 mai 2026, 22:05

Jucătorii lui PSG / Profimedia

PSG a câştigat dramatic finala UEFA Champions League în faţa lui Arsenal, la loviturile de departajare, după ce scorul după 120 de minute scorul a fost 1-1. Echipa pregătită de Luis Enrique şi-a apărat astfel titlul cucerit în 2025, după finala cu Inter.

Kai Havertz a deschis scorul în minutul 6, în timp ce Ousmane Dembele a restabilit egalitatea, în minutul 65, când a tranformat un penalty. La loviturile de departajare, penalty-ul decisiv a fost ratat de Gabriel Magalhaes.

Suma uriaşă încasată de PSG, după ce a câştigat Champions League

PSG, câştigătoarea UEFA Champions League în 2026, s-a ales cu 25 de milioane de euro de la UEFA, pentru victoria de la Budapesta, în timp ce finalista a primit 18,5 milioane de euro. La aceste sume se adaugă şi premiile obţinute atât în faza principală, dar şi în fazele eliminatorii.

În fazele eliminatorii, echipele au primit 11 milioane de euro (optimi), 12,5 milioane de euro (sferturi) şi 15 milioane de euro (semifinale). Se adaugă şi suma de 18.62 de milioane de euro pentru prezenţa în fazele principale, dar şi pentru victoriile şi rezultatele de egalitate din toamnă. Succesul era recompensat cu 2,1 milioane de euro, în timp ce remiza era plătită cu 700.000 de euro.

