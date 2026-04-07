Real Madrid – Bayern 1-2 și Sporting – Arsenal 0-1. Două mari favorite pentru calificarea în semifinale

Min. 18: Real Madrid forțează deschiderea scorului din nou! Vinicius îl pune la încercare pe Neuer, însă portarul german intervine.

Min. 16: Vine și replica celor de la Real Madrid! Mbappe primește o pasă pe poziție viitoare și trage în colțul scurt, dar respinge Neuer.

Min. 9: Ce ocazie pentru Bayern Munchen! Upamecano ratează complet execuția dintr-o poziție ideală!

Min. 1: Start de meci pe ”Bernabeu”!

Lunin – Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouameni, Pitarch – Guler, Mbappe, Vinicius. Alvaro Arbeloa Bayern Munchen: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Diaz – Kane. Antrenor: Vincent Kompany

Sporting Lisabona – Arsenal 0-1

Final de meci!

Min. 90+1: GOL! Kai Havertz deschide scorul.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Final de primă repriză!

Min. 16: BARĂ! Noni Madueke execută o lovitură de colț, iar mingea lovește bara.

Min. 7: BARĂ! Șutul lui Araujo izbește transversala porții apărate de Raya.

Min. 1: Start de meci la Lisabona!

: R. Silva – Vagiannidis, Diomande, Inacio, Mangas – Braganca, Morita – Catamo, Trincao, P. Goncalves – L. Suarez. : Rui Borges Arsenal: Raya – White, Gabriel, Saliba, Calafiori – Zubimendi, Rice, Odegaard – Madueke, Gyokeres, Martinelli. Antrenor: Mikel Arteta

De cealaltă parte, Bayern a eliminat-o fără drept de apel pe Atalanta, din optimile competiţiei. Bavarezii s-au impus cu un categoric 10-2, la general.

Bayern şi Real Madrid s-au duelat ultima dată în urmă cu doi ani. “Galacticii” s-au impus cu 4-3 la general, în semifinale, Joselu fiind eroul echipei cu două goluri marcate pe finalul returului, la scorul de 1-0 pentru bavarezi, după 2-2 în tur.

Real Madrid s-a impus în “dubla” cu Bayern şi în semifinalele din 2018, tot cu scorul de 4-3, la general. Cu un an în urmă, tot “galacticii” au avut câştig de cauză în faţa bavarezilor în confruntarea din sferturile Champions League, impunându-se cu scorul de 6-3, după prelungiri.

În privinţa celuilalt duel din sferturile Champions League de azi, Sporting şi Arsenal se întâlnesc pentru a doua oară în Champions League, după confruntarea din 2024, din grupa principală. La momentul respectiv, “tunarii” s-au impus categoric, scor 5-1.

Decizia luată de UEFA înainte de Real Madrid – Bayern

Primul meci va avea loc la Madrid, iar partida se va disputa cu acoperişul tras, aşa cum formaţia de pe Santiago Bernabeu a obişnuit în ultima perioadă, dând naştere la mai multe discuţii, în mod special din partea fanilor echipelor adverse care joacă la Madrid.

Potrivit as.com, Bayern Munchen nu a fost de acord ca acoperişul să fie tras, dar UEFA a acceptat cererea făcută de Real Madrid, protestul celor de la Bayern Munchen fiind în zadar.

Articolul 51 al regulamentului din UEFA Champions League precizează că decizia de a ţine sau nu deschis acoperişul aparţine arbitrului şi a delegatului UEFA. Cu toate acestea, nu puţine au fost dăţile când forul european şi-a dat acceptul cu uşurinţă atunci când echipa gazdă a cerut permisiunea, acolo unde este cazul.