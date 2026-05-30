PSG, bornă istorică impresionantă după ce a câștigat Champions League. Doar Real Madrid a mai reușit asta

PSG a reușit să câștige marele trofeu în Champions League, după finala cu Arsenal, disputată la Budapesta. Parizienii conduși de Luis Enrique s-au impus la loviturile de departajare, scor 4-3, scorul după cele 120 de minute de joc fiind de 1-1.
Arsenal a deschis rapid scorul în finala de pe „Puskas Arena”, Kai Havertz marcând în minutul 6. În minutul 65, Ousmane Dembele a restabilit egalitatea.
PSG, bornă istorică uriașă după ce a învins-o pe Arsenal și câștigat Champions League
După succesul cu Arsenal, PSG a devenit doar a doua echipă din era „Champions League” care reușește să-și apere trofeul. Cealaltă este Real Madrid, care a câștigat trei trofee în perioada 2016-2018.
În formatul vechi al competiției europene, Cupa Campionilor Europeni, alte șapte echipe au reușit o astfel de performanță: Benfica (1961, 1962), Inter (1964, 1965), Ajax (1971, 1972, 1973), Bayern Munchen (1974, 1975, 1976), Liverpool (1977, 1978), Nottingham Forest (1979, 1980) și AC Milan (1989, 1990). De asemenea, și Real Madrid a cucerit trofee consecutive în competiția supremă, în formatul Cupei Campionilor Europeni, între 1956 și 1960.
- PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnyi 106), Pacho, Nuno Mendes – Fabian Ruiz (Zaire-Emery 95), Vitinha (Beraldo 106), Joao Neves – Doue, Dembele (Goncalo Ramos 90+6), Kvaratskhelia (Barcola 83). ANTRENOR: Luis Enrique
- ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber 66), Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapie – Declan Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi 91) – Saka (Madueke 83), Odegaard (Gyokeres 67), Trossard (Martinelli 93) – Havertz (E. Eze 91). ANTRENOR: Mikel Arteta
Câți bani a primit PSG, după succesul din finala Champions League
PSG, câştigătoarea UEFA Champions League în 2026, s-a ales cu 25 de milioane de euro de la UEFA, pentru victoria de la Budapesta, în timp ce finalista a primit 18,5 milioane de euro. La aceste sume se adaugă şi premiile obţinute atât în faza principală, dar şi în fazele eliminatorii.
În fazele eliminatorii, echipele au primit 11 milioane de euro (optimi), 12,5 milioane de euro (sferturi) şi 15 milioane de euro (semifinale). Se adaugă şi suma de 18.62 de milioane de euro pentru prezenţa în fazele principale, dar şi pentru victoriile şi rezultatele de egalitate din toamnă. Succesul era recompensat cu 2,1 milioane de euro, în timp ce remiza era plătită cu 700.000 de euro.
- „Vă rog!” Apelul făcut de Nasser Al-Khelaifi, după ce PSG a câștigat un nou trofeu în Champions League
- Scene incredibile de pe străzile din Paris! Fanii s-au bătut cu poliția după triumful PSG-ului din UCL
- Gest superb după finala Champions League! Ce a făcut Marquinhos, în timp ce jucătorii lui PSG sărbătoreau la Budapesta
- Vitinha a egalat un record vechi de 15 ani în Champions League! Performanța fantastică stabilită în finala cu Arsenal
- Englezii au găsit vinovații, după eșecul lui Arsenal din finala Champions League cu PSG