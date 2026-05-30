PSG, bornă istorică impresionantă după ce a câștigat Champions League. Doar Real Madrid a mai reușit asta

PSG a reușit să câștige marele trofeu în Champions League, după finala cu Arsenal, disputată la Budapesta. Parizienii conduși de Luis Enrique s-au impus la loviturile de departajare, scor 4-3, scorul după cele 120 de minute de joc fiind de 1-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arsenal a deschis rapid scorul în finala de pe „Puskas Arena”, Kai Havertz marcând în minutul 6. În minutul 65, Ousmane Dembele a restabilit egalitatea.

PSG, bornă istorică uriașă după ce a învins-o pe Arsenal și câștigat Champions League

După succesul cu Arsenal, PSG a devenit doar a doua echipă din era „Champions League” care reușește să-și apere trofeul. Cealaltă este Real Madrid, care a câștigat trei trofee în perioada 2016-2018.

În formatul vechi al competiției europene, Cupa Campionilor Europeni, alte șapte echipe au reușit o astfel de performanță: Benfica (1961, 1962), Inter (1964, 1965), Ajax (1971, 1972, 1973), Bayern Munchen (1974, 1975, 1976), Liverpool (1977, 1978), Nottingham Forest (1979, 1980) și AC Milan (1989, 1990). De asemenea, și Real Madrid a cucerit trofee consecutive în competiția supremă, în formatul Cupei Campionilor Europeni, între 1956 și 1960.

PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnyi 106), Pacho, Nuno Mendes – Fabian Ruiz (Zaire-Emery 95), Vitinha (Beraldo 106), Joao Neves – Doue, Dembele (Goncalo Ramos 90+6), Kvaratskhelia (Barcola 83). ANTRENOR: Luis Enrique

: Safonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnyi 106), Pacho, Nuno Mendes – Fabian Ruiz (Zaire-Emery 95), Vitinha (Beraldo 106), Joao Neves – Doue, Dembele (Goncalo Ramos 90+6), Kvaratskhelia (Barcola 83). ANTRENOR: Luis Enrique ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber 66), Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapie – Declan Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi 91) – Saka (Madueke 83), Odegaard (Gyokeres 67), Trossard (Martinelli 93) – Havertz (E. Eze 91). ANTRENOR: Mikel Arteta

Câți bani a primit PSG, după succesul din finala Champions League

PSG, câştigătoarea UEFA Champions League în 2026, s-a ales cu 25 de milioane de euro de la UEFA, pentru victoria de la Budapesta, în timp ce finalista a primit 18,5 milioane de euro. La aceste sume se adaugă şi premiile obţinute atât în faza principală, dar şi în fazele eliminatorii.