Luis Enrique, prima reacţie după ce a cucerit pentru a doua oară Champions League cu PSG: “E chiar mai important”

Luis Enrique a intrat în istorie alături de PSG, după ce formaţia pariziană a cucerit pentru al doilea an la rând trofeul UEFA Champions League. PSG a învins-o pe Arsenal la loviturile de departajare, în ultimul act de la Budapesta, după ce scorul a fost 1-1 la finalul celor 120 de minute de joc.
Echipa construită şi pregătită de Luis Enrique a realizat o performanţă rară în fotbalul european. A devenit abia a doua echipă, după Real Madrid, care reuşeşte să îşi apere trofeul continental în era Champions League.
Luis Enrique, după al doilea trofeu Champions League cucerit la PSG: “Finala a fost dificilă”
După acest succes, Luis Enrique a dezvăluit că această victorie este chiar mai importantă decât cea de anul trecut de la Munchen, când PSG a învins-o cu 5-0 pe Inter:
“Este chiar mai important decât ce am realizat anul trecut pentru că ştiam dinaintea meciului cât de dificil va fi de jucat împotriva lui Arsenal. Pentru noi, ca echipă şi ca oraş, este incredibil să putem câştiga şi cred că am meritat, pentru ce am arătat pe parcursul acestui sezon. Finala a fost dificilă, dar acum este timpul să sărbătorim alături de suporterii noştri”, a declarat Luis Enrique, la Canal+, citat de RMC Sport.
Take a bow, Luis Enrique. 👏
PSG have now won eight trophies since the last season
🏆 2025 Trophée des Champions
🏆 2025 Coupe de France
🏆 2024/25 Ligue 1
🏆 2025 Champions League
🏆 2025 UEFA Super Cup
🏆 2025 FIFA Intercontinental Cup
🏆 2025/26 Ligue 1
🏆 2026 Champions… pic.twitter.com/Icl2sUl7Xq
— Squawka (@Squawka) May 30, 2026
PSG, câştigătoarea UEFA Champions League, s-a ales cu 25 de milioane de euro de la UEFA pentru victoria de la Budapesta, în timp ce finalista Arsenal a primit 18,5 milioane de euro. La aceste sume se adaugă şi premiile obţinute atât în faza principală, dar şi în fazele eliminatorii.
În fazele eliminatorii, echipele au primit 11 milioane de euro (optimi), 12,5 milioane de euro (sferturi) şi 15 milioane de euro (semifinale). Se adaugă şi suma de 18.62 de milioane de euro pentru prezenţa în fazele principale, dar şi pentru victoriile şi rezultatele de egalitate din toamnă. Succesul era recompensat cu 2,1 milioane de euro, în timp ce remiza era plătită cu 700.000 de euro.
