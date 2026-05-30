Home | Fotbal | Liga Campionilor | Englezii au găsit vinovații, după eșecul lui Arsenal din finala Champions League cu PSG

Englezii au găsit vinovații, după eșecul lui Arsenal din finala Champions League cu PSG

Viviana Moraru Publicat: 30 mai 2026, 22:39

Comentarii
Englezii au găsit vinovații, după eșecul lui Arsenal din finala Champions League cu PSG

Gabriel și Kai Havertz, după finala Champions League pierdută de Arsenal cu PSG/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Englezii au reacționat, după ce Arsenal a fost învinsă de PSG, în finala Champions League de la Budapesta. Francezii lui Luis Enrique s-au impus la loviturile de departajare, scor 4-3, scorul după cele 120 de minute de joc fiind de 1-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gabriel a ratat ultimul penalty, iar trofeul Champions League merge și în acest an la Paris. PSG a devenit doar a doua echipă din era „Champions League”, care reușește să-și se impună în sezoane consecutive în competiția supremă europeană.

Englezii au găsit vinovații, după eșecul lui Arsenal din finala Champions League cu PSG

Englezii de la thesun.co.uk au tras concluziile, după finala pierdută de Arsenal cu PSG. Ei au transmis că cei mai slabi jucători de pe teren au fost starurile Bukayo Saka și Martin Odegaard, ambii primind nota 5. Eberechi Eze, jucător care de asemenea a ratat de la punctul cu var, a primit și el nota 5 din partea jurnaliștilor britanici, la fel și Christian Mosquera, care a comis penalty.

A petrecut mare parte din meci coborând pentru a-l ajuta pe Mosquera în defensivă. A creat o ocazie bună în prima repriză, cu o centrare, dar i-a lipsit precizia după pauză, iar ultima sa minge a fost trimisă pe margine”, au notat englezii citați anterior, despre Bukayo Saka.

A doua cea mai mică notă, 6, a fost primită de Leandro Trossard, care a fost în centrul unui moment extrem de controversat, Viktor Gyokeres, Gabriel Martinelli și Martin Zubimendi.

Reclamă
Reclamă

Chiar dacă a ratat penalty-ul decisiv, Gabriel a fost unul dintre jucătorii remarcați de englezi, din echipa lui Mikel Arteta. El a primit nota 8, la fel ca Piero Hincapie. Cei doi fundași ai „tunarilor” au primit astfel cele mai mari note din partea jurnaliștilor britanici.

PSG a câștigat trofeul Champions League

Deschisă de concertul The Killers, finala Ligii Campionilor de la Budapesta a continuat cu golul marcat de Arsenal. Londonezii au recuperat în propriul teren, mingea a ajuns la Kai Havertz, plecat pe contraatac, şi, intrat în careu, germanul a înscris cu un şut la colţul scurt, pe deasupra lui Safonov. Prima şansă a parizienilor a venit în minutul 13, când Fabian Ruiz a trimis parelel cu poarta. Goalkeeperul francezilor, Safonov, a fost accidentat după un contact cu doi coechipieri, în propriul careu, dar şi-a revenit şi a continuat. Prima parte s-a încheiat cu ocazia lui Fabian Ruiz, din minutul 43, şi elevii lui Arteta au intrat cu avantaj minim la cabine.

Deţinătoarea trofeului a primit penalti, în minutul 62, după ce Kvaratskhelia a fost faultat în careu, de Mosquera, iar Ousmane Dembele a egalat de la punctul cu var, în minutul 65. Kvaratskhelia a mai reuşit o cursă de aproape 50 de metri, dar a luat la ţintă bara din dreapta lui Raya, în minutul 77. Vitinha a trimis peste poartă în minutul 89, din pasa lui Doue, şi s-a intrat în cele două reprize de prelungiri.

Neurochirurgul care a învins timpul. La 83 ani încă salvează vieţi: "Cât am mintea întreagă, profit de ea"Neurochirurgul care a învins timpul. La 83 ani încă salvează vieţi: "Cât am mintea întreagă, profit de ea"
Reclamă

In minutul 102 londonezii au solicitat penalti la un duel al lui Madueke cu Nuno Mendes, însă Daniel Seibert nu a acordat nimic, iar prima mare ocazie a prelungirilor a venit abia în minutul 108, când Raya a respins o centrare a lui Goncalo Ramos. Scorul de pe tabelă a rămas neschimbat, 1-1, iar soarta finalei s-a decis la penaltiuri.

Goncalo Ramos a început seria loviturilor de departajare, învingându-l pe David Raya, dar Gyokeres a egalat pentru londonezi. Doue a transformat şi Eberechi Eze a trimis pe lângă poartă, şutând prost, dar Raya a apărat şutul lui Nuno Mendes şi a rămas 2-1 pentru PSG. Declan Rice a adus egalitatea pe tabelă, apoi Hakimi a înscris pentru 3-2 în favoarea francezilor. Martinelli a făcut 3-3, Lucas Beraldo a transformat şi el, iar Gabriel a trimis direct în peluză aducând astfel victoria parizienilor.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Mărturii din blocul lovit de dronă: "Ne-am trezit cu bomba deasupra". Cum au scăpat 2 tineri de la etajul 10
Observator
Mărturii din blocul lovit de dronă: "Ne-am trezit cu bomba deasupra". Cum au scăpat 2 tineri de la etajul 10
”Când a venit Ganea la Craiova s-a făcut liniște în oraș”. Episod incredibil cu fostul mare atacant în prim-plan: ”I-a dat un voleu în gură de a mâncat cu paiul o săptămână”
Fanatik.ro
”Când a venit Ganea la Craiova s-a făcut liniște în oraș”. Episod incredibil cu fostul mare atacant în prim-plan: ”I-a dat un voleu în gură de a mâncat cu paiul o săptămână”
23:38

Mikel Arteta a criticat arbitrajul, după finala Champions League: “M-am uitat şi putea fi lejer penalty”
23:32

Ironie devastatoare pentru Arsenal, după eșecul dramatic din finala Champions League cu PSG. Rivalii care au reacționat
23:15

VIDEOElveţia – Finlanda e finala Campionatului Mondial de hochei. Meciul pentru aur e LIVE în AntenaPLAY (21:20)
23:08

„Vă rog!” Apelul făcut de Nasser Al-Khelaifi, după ce PSG a câștigat un nou trofeu în Champions League
23:03

VIDEOScene incredibile de pe străzile din Paris! Fanii s-au bătut cu poliția după triumful PSG-ului din UCL
22:47

Gest superb după finala Champions League! Ce a făcut Marquinhos, în timp ce jucătorii lui PSG sărbătoreau la Budapesta
Vezi toate știrile
1 „L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo 2 Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în Conference League: “A dovedit că e fotbalist” 3 Becali n-a mai avut răbdare și face primul transfer: „Am primit oferta de la FCSB!” 4 Câţi bani şi câte puncte a obţinut Sorana Cîrstea, după calificarea în optimile de finală de la Roland Garros 2026 5 Primul jucător care pleacă de la Barcelona după transferul lui Anthony Gordon! Câți bani primesc catalanii 6 Gigi Becali a anunţat jucătorii care pleacă de la FCSB: “La revedere!” Primul fotbalist care a semnat
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo