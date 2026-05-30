Englezii au reacționat, după ce Arsenal a fost învinsă de PSG, în finala Champions League de la Budapesta. Francezii lui Luis Enrique s-au impus la loviturile de departajare, scor 4-3, scorul după cele 120 de minute de joc fiind de 1-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gabriel a ratat ultimul penalty, iar trofeul Champions League merge și în acest an la Paris. PSG a devenit doar a doua echipă din era „Champions League”, care reușește să-și se impună în sezoane consecutive în competiția supremă europeană.

Englezii au găsit vinovații, după eșecul lui Arsenal din finala Champions League cu PSG

Englezii de la thesun.co.uk au tras concluziile, după finala pierdută de Arsenal cu PSG. Ei au transmis că cei mai slabi jucători de pe teren au fost starurile Bukayo Saka și Martin Odegaard, ambii primind nota 5. Eberechi Eze, jucător care de asemenea a ratat de la punctul cu var, a primit și el nota 5 din partea jurnaliștilor britanici, la fel și Christian Mosquera, care a comis penalty.

„A petrecut mare parte din meci coborând pentru a-l ajuta pe Mosquera în defensivă. A creat o ocazie bună în prima repriză, cu o centrare, dar i-a lipsit precizia după pauză, iar ultima sa minge a fost trimisă pe margine”, au notat englezii citați anterior, despre Bukayo Saka.

A doua cea mai mică notă, 6, a fost primită de Leandro Trossard, care a fost în centrul unui moment extrem de controversat, Viktor Gyokeres, Gabriel Martinelli și Martin Zubimendi.