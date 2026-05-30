Vitinha a egalat un record vechi de 15 ani în Champions League! Performanța fantastică stabilită în finala cu Arsenal

Paris Saint Germain a cucerit pentru al doilea sezon consecutiv UEFA Champions League. După ce în sezonul trecut a surclasat-o pe Inter, de această dată, „mașinăria” de fotbal a lui Enrique a trecut la loviturile de departajare de Arsenal.

Vitinha a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai campioanei din Hexagon, iar acest lucru a fost dovedit inclusiv în finala de la Budapesta, acolo unde a egalat un record vechi de 15 ani.

Vitinha, cele mai multe pase reușite în finala Champions League. A egalat recordul lui Xavi

Vitinha s-a dovedit a fi „creierul” celor de la Paris Saint Germain în aceste ultime două sezoane, contribuția portughezului fiind decisivă la ambele trofee Champions League cucerite de francezi.

Chiar și în finala disputată contra celor de la Arsenal, mijlocașul a înregistrat nu mai puțin de 141 de pase reușite, egalând astfel un record stabilit de Xavi Hernandez, în finala Ligii Campionilor din 2011, dintre Barcelona și Manchester United.

Acesta a fost desemnat și jucătorul finalei de la Budapesta, având o acuratețe a paselor de 94%, cifre remarcabile într-un meci de o asemenea anvergură.